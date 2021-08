Κόσμος

Αφγανιστάν: 31 Αυγούστου η οριστική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων

Διατηρεί την προαναγγελθείσα ημερομηνία αποχώρησης των στρατευμάτων των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει συμφωνήσει με τη σύσταση του Πενταγώνου να τηρηθεί η προθεσμία αποχώρησης από το Αφγανιστάν – 31η Αυγούστου – ανέφερε σήμερα στο Reuters ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η σύσταση του Πενταγώνου έγινε χθες με βάση ανησυχίες για τους κινδύνους ασφαλείας που διατρέχουν οι αμερικανικές δυνάμεις, είπε ο αξιωματούχος.

Ο Μπάιντεν ζήτησε από το Πεντάγωνο να καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για παράταση της παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων αν αυτό κριθεί απαραίτητο, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Ουάσινγκτον τονίζει στους Ταλιμπάν ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ μέχρι την προθεσμία της 31ης Αυγούστου εξαρτάται από τη συνεργασία της ισλαμικής οργάνωσης στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων εκκένωσης, είπε η κυβερνητική πηγή.

Την είδηση μετέδωσαν και τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και Fox, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Μπάιντεν πήρε την απόφαση αυτή μετά από συζητήσεις με τους ομολόγους του στην G7, καθώς οι Ταλιμπάν ζήτησαν από τις ΗΠΑ να μην επεκτείνουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης από το Αφγανιστάν πέραν αυτής της ημερομηνίας, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι που δεν κατονομάζονται.

Το ανακοινωθέν της Συνόδου των G7

Οι Ταλιμπάν που έχουν την εξουσία στο Αφγανιστάν "θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους προκειμένου να εμποδίσουν την τρομοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως αυτά των γυναικών", δηλώνουν οι ηγέτες της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στο τέλος της διαδικτυακής συνόδου κορυφής που είχαν σήμερα.

Οι επτά ηγέτες υπογραμμίζουν ότι το Αφγανιστάν "δεν πρέπει ποτέ να γίνει ασφαλές καταφύγιο για την τρομοκρατία και πηγή τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον άλλων" χωρών.

