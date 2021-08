Life

Βάνα Μπάρμπα: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Στο νοσοκομείο παραμένει η ηθοποιός, μετά το ατύχημα που είχε. Το μήνυμα που συνόδευσε τη φωτογραφία της.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Βάνα Μπάρμπα μετά από ατύχημα που είχε σε παράσταση που πήγε να παρακολουθήσει.

Η ηθοποιός γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει το μετατάρσιο μέρος του ποδιού της και χρειάστηκε να χειρουργηθεί.

Το απόγευμα της Τρίτης η Βάνα Μπάρμπα δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως όλα πήγαν καλά.

«Πήγαν όλα καλά! Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε, η ζημιά αποκαταστάθηκε πλήρως, το χαμόγελο -όπως βλέπετε- επέστρεψε και αυτό στη θέση του.

