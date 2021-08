Κόσμος

G7 για Αφγανιστάν: Προστασία των δικαιωμάτων όλων των Αφγανών

Κυβέρνηση με τη συμμετοχή γυναικών και μειονοτήτων ζήτησαν από τους Ταλιμπάν οι ηγέτες της G7.

Οι Ταλιμπάν που έχουν την εξουσία στο Αφγανιστάν "θα πρέπει να τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις και τη δέσμευση του Αφγανιστάν στο θέμα της προστασίας από την τρομοκρατία" και της "προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Αφγανών, κυρίως των γυναικών", δηλώνουν οι ηγέτες της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε στο τέλος της διαδικτυακής τους συνόδου κορυφής σήμερα.

Οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας απηύθυναν έκκληση για "ηρεμία και αυτοσυγκράτηση" και υπογράμμισαν ότι το Αφγανιστάν δεν πρέπει "ποτέ να ξαναγίνει ασφαλές καταφύγιο για την τρομοκρατία και πηγή τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον άλλων" χωρών.

"Συνεχίζουμε την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη όπου κι αν βρίσκεται", αναφέρουν στην ανακοίνωση για τη σύνοδο, στην οποία μετείχαν επίσης οι γενικοί γραμματείς του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ.

Παρότι θεωρούν ότι "άμεση προτεραιότητά" τους είναι η απομάκρυνση των συμπατριωτών τους και των Αφγανών που εργάστηκαν για τις κυβερνήσεις τους, οι ηγέτες των επτά χωρών ζήτησαν από "οποιαδήποτε μελλοντική αφγανική κυβέρνηση" να "τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις και τη δέσμευση του Αφγανιστάν στο θέμα της προστασίας από την τρομοκρατία" και της "προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Αφγανών, κυρίως των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων".

"Θα κρίνουμε τις αφγανικές πλευρές από τις πράξεις τους και όχι από τα λόγια τους", δήλωσαν οι ηγέτες, τονίζοντας ότι οι Ταλιμπάν θα είναι υπόλογοι για τις ενέργειές τους όσον αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως εκείνα των γυναικών, των κοριτσιών και των μειονοτήτων.

"Η νομιμότητα οποιασδήποτε μελλοντικής κυβέρνησης εξαρτάται από την προσέγγιση που υιοθετεί εφεξής για τον σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεών της", διευκρινίζουν.

Η G7 ζήτησε μεταξύ άλλων οι Ταλιμπάν να "εργαστούν καλή τη πίστει" για τη συγκρότηση μιας "αντιπροσωπευτικής και χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνησης" με "σημαντική συμμετοχή γυναικών και μειονοτικών ομάδων".

