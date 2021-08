Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα την Τετάρτη ο Ραμόν Λούντκβιστ

Ο Σουηδός μέσος θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά, θα υπογράψει και θα ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.

Ο Ραμόν Λούντκβιστ θα βρίσκεται την Τετάρτη (25/8) στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Σουηδός μέσος θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά, θα υπογράψει εν συνεχεία τον μονοετή δανεισμό του με οψιόν αγοράς στις 800.000 ευρώ και θα ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.

Εξάλλου, μετά την αγωνιστική επάνοδο του Δημήτρη Κουρμπέλη και του Αχιλλέα Πούγγουρα στο κυριακάτικο «οικογενειακό» φιλικό, ήρθε ακόμα μία ευχάριστη είδηση στις τάξεις του Παναθηναϊκού.

Στην προπόνηση της Τρίτης (24/8), ο Μπαρτ Σένκεφελντ συμμετείχε στην προπόνηση με την ομάδα, κάτι το οποίο συνέβη για πρώτη φορά την εφετινή σεζόν, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο φινάλε της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου!

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, κορόιδο, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ανάπτυξη παιχνιδιού και δίτερμα με περιορισμούς. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

