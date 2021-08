Πολιτική

Βουλή: “Μάχη” για τις πυρκαγιές και τα μέτρα αποκατάστασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην Ολομέλεια. Αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών για την διαχείριση των πυρκαγιών.



Σε πολιτική αναμέτρηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών αναμένεται να εξελιχθεί η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα αρχίσει λίγο μετά τις 10.30 το πρωί της Τετάρτης.



Τις προηγούμενες ημέρες σύσσωμη η αντιπολίτευση έθεσε ζήτημα για τη διαχείριση των πυρκαγιών και την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Η κυβέρνηση ωστόσο χάραξε ήδη το αποτύπωμα για το πλαίσιο στο οποίο επιθυμεί να επικεντρωθεί ο διάλογος των πολιτικών αρχηγών.



Στο αίτημα της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά, για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης των πολιτικών αρχηγών με αντικείμενο τη διαχείριση των πυρκαγιών, απάντησε με την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για συζήτηση στη Βουλή η οποία θα συμπεριλαμβάνει και την επόμενη μέρα.

Βάσει της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο πρωθυπουργός αντικείμενο της σημερινής συζήτησης είναι η διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών αλλά και τα μέτρα αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται ο διάλογος να συμπεριλάβει και την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού τις κρίσιμες ώρες πυρκαγιών, και τα άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, και τα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αναγέννηση των περιοχών, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συζήτηση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 142Α του Κανονισμού, “Ανακοινώσεις και δηλώσεις της κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής”, το οποίο προβλέπει ότι “για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της Βουλής, η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού μπορεί, εκτός από τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, να ζητήσει οποτεδήποτε να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιον της, για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Ανεμβολίαστοι: “Μπλόκο” από 13 Σεπτεμβρίου - Όλα τα νέα μέτρα

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test την Τετάρτη

Καιρός: ζέστη και τοπικές καταιγίδες την Τετάρτη