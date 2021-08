Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ανεμβολίαστοι: “Μπλόκο” από 13 Σεπτεμβρίου - Όλα τα νέα μέτρα

Τι αλλάζει σε εστίαση, διασκέδαση, γήπεδα και γυμναστήρια. Πού και πώς θα έχουν πρόσβαση οι ανεμβολίαστοι. Πόσο θα κοστίζουν τα rapid test.



Νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους πολίτες, ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι τα περισσότερα από αυτά θα ξεκινήσουν να μπαίνουν σε εφαρμογή από τις 13 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στα μέτρα αυτά είναι η διεξαγωγή αρκετών rapid test, τα οποία πλέον θα κοστίζουν 10 ευρώ και θα επιβαρύνουν το πορτοφόλι κάθε ανεμβολίαστου, καθώς μόνο οι εμβολιασμένοι, αλλά και όσοι έχουν συμπτώματα, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για να κάνουν τα τεστ αυτά δωρεάν στις δημόσιες δομές υγείας.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας και αφορούν τους ανεμβολίαστους, αφορούν στα εξής:

Από την 1η Σεπτεμβρίου αναστέλλεται η εργασία για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν πιστοποιητικό νόσησης των τελευταίων 6 μηνών. Ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός και για ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς, οι οποίοι θα έχουν κυρώσεις αν δεν εμβολιαστούν.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ στον ιδιωτικό τομέα κάθε εβδομάδα με κόστος 10 ευρώ που θα καλύπτεται από τους ίδιους.

Επίσης, από τις 13 Σεπτεμβρίου είναι πλέον υποχρεωτικά τα δύο rapid test την εβδομάδα για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς. Τα self test για τους μαθητές θα διατίθενται δωρεάν και θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Για τους φοιτητές απαιτούνται 2 εργαστηριακά rapid tests αντιγόνου την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με δαπάνη του φοιτητή, 10 ευρώ/τεστ.

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και οι ακαδημαϊκοί, οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, θα υποχρεούνται να προσκομίζουν στην εργασία τους δύο αρνητικά τεστ την εβδομάδα, τα οποία θα έχουν πληρώσει οι ίδιοι.

Όσοι ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μέσο μέσα στη χώρα θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό rapid test που έχει γίνει τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη μετακίνηση τους, ενώ δεν θα μπορούν να προσέρχονται σε δημόσιες δομές για να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ Covid πριν ταξιδέψουν.

Σε κλειστούς χώρους εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης ), θα μπορούν να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Θα γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Σε όλους τους υπόλοιπους κλειστούς χώρους εργασίας ο εργοδότης, βάσει νόμου, έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι από τους εργαζόμενους του έχουν εμβολιαστεί.

Στους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους γηπέδων θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη νόσηση).

Σε κλειστούς χώρους θεάτρων, σινεμά, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θα επιτρέπεται η είσοδος σε εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.

Στα κλειστά γυμναστήρια θα μπορούν να μπαίνουν εμβολιασμένοι, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστοι που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Τέλος, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Στις ανακοινώσεις που έγιναν στο υπουργείο Υγείας συμμετείχε και η διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου, η οποία πρόσθεσε ότι η πρόληψη είναι το βασικό συστατικό της λύσης του προβλήματος και εξήγησε ότι τα εμβόλια διδάσκουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα να προστατευτεί από το ιό.

«Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι εμβόλιο ή τίποτα, είναι εμβόλιο ή ιός» τόνισε και απάντησε και σε μία συχνή ερώτηση την οποία προβάλλουν αρκετοί από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Στην ερώτηση λοιπόν, πώς θα ξέρω ότι το εμβόλιο δεν θα έχει παρενέργειες τα επόμενα χρόνια, η κ. Κοτανίδου κάλεσε όλους να δείξουν εμπιστοσύνη στους ειδικούς, καθώς, όπως είπε, ήδη έχουν εμβολιαστεί εκατομμύρια πολίτες μας σε όλο τον κόσμο.

«Καλώ όσους έχουν ακόμα επιφυλάξεις να μη διστάσουν να εμβολιαστούν» είπε εμφατικά στο τέλος της τοποθέτησης της.

