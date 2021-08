Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: η οικονομία θα είναι ανοιχτή, πιθανά τα τοπικά lockdown (βίντεο)

Ζήτησε από τον κόσμο να προσέξει τα fake news για τα εμβόλια και τόνισε ότι δεν πρόκειται να λογοκριθεί κανείς. Τι είπε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τα νέα μέτρα.

Για τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους πολίτες, που ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Υγείας, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε ότι τα μέτρα δεν ήρθαν για να διχάσουν την κοινωνία ή να διχάσουν τους ανθρώπους. “Είμαστε όλοι αντιμέτωποι με την πανδημία. Εμείς δεν διχάζουμε, προστατεύουμε με τα μέτρα τους ανεμβολίαστους” είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” ότι με τα νέα μέτρα δεν σημαίνει ότι σταματά η προσπάθεια πειθούς. Επανέλαβε δε ότι είναι ασφαλή όλα τα εμβόλια και οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε όποιο σκεύασμα θέλουν.

Ζήτησε από τον κόσμο να προσέξει τα fake news για τα εμβόλια και τόνισε ότι δεν πρόκειται να λογοκριθεί κανείς. “Δεν μπορούμε όμως να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια. Έχουμε υποχρέωση να θωρακίσουμε τον κόσμο μπροστά στο ενδεχόμενο να ζήσουμε ξανά καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου όταν δεν είχαμε το εμβόλιο” δήλωσε.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο ενός νέου γενικού lockdown φάνηκε καθησυχαστικός τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν γενικοί περιορισμοί. Δεν απέκλεισε ωστόσο τα μέτρα τοπικού χαρακτήρα, όπως αυτά που επιβάλλονται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη και τη Μεσσηνία. "Εάν ξεπεραστούν οι δείκτες ασφαλείας θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα, αλλά όχι σε λογικές κλεισίματος της εστίασης ή των νυχτερινών κέντρων" εξήγησε και σημείωσε ότι η οικονομία θα είναι ανοιχτή.

“Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι η οικονομία να μην κλείσει ξανά. Εμείς τα μέτρα που παίρνουμε, όλες οι κινήσεις που αναπτύξαμε το προηγούμενο διάστημα, τα κάνουμε για να μην αφήσουμε τίποτα να εμποδίσει τον κόσμο να εργαστεί ή τους νέους να σπουδάσουν” είπε. "Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατήσουμε όμηρο την κοινωνία με επιχειρήματα ανθρώπων που δεν τεκμηριώνονται", σημείωσε. "Δεν θα γυρίσουμε στους περιορισμούς. Θέλουμε να θωρακίσουμε την κοινωνία απέναντι στην πανδημία. Στόχος μας είναι να μπούμε σε κανονικότητα” πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και για άλλες κατηγορίες, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο είναι στο “τραπέζι”.

Όσον αφορά στη διεξαγωγή των rapid test, τα οποία πλέον θα κοστίζουν 10 ευρώ και θα επιβαρύνουν το πορτοφόλι κάθε ανεμβολίαστου, διερωτήθηκε: “Γιατί οι πολλοί να σηκώσουν το βάρος των test ενώ είναι ασφαλή και δωρεάν τα εμβόλια;”.





