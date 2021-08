Αθλητικά

Champions League: Ο Βλαχοδήμος έστειλε την Μπενφίκα στους ομίλους

Στην φάση των ομίλων του Champions League προκρίθηκαν επίσης οι Μάλμε και Γιουνγκ Μπόις.



Με αποτελεσματικές επεμβάσεις, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κράτησε ανέπαφη την εστία της Μπενφίκα στον αγώνα ρεβάνς με την Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον» της Ολλανδίας οδηγώντας την ομάδα της Πορτογαλίας στη φάση των ομίλων του Champions League. Αν και έπαιζε με 10 παίκτες, από το 32ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Λούκας Βερίσιμο με δεύτερη κίτρινη κάρτα, η Μπενφίκα κράτησε το 0-0 και μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα μετρά αντίστροφα για την κλήρωση.

O σύλλογος της Πορτογαλίας σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του Έλληνα τερματοφύλακα άλλαξε την ονομασία του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter σε SL Benficadysseas! Στους ομίλους προκρίθηκαν επίσης οι Γιουνγκ Μπόις και Μάλμε.

Στη φάση των ομίλων του Champions League... περιμένουν ήδη οι Τσέλσι (κάτοχος του τίτλου), Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ (Αγγλία), Βιγιαρεάλ (κάτοχος του Europa League), Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Σεβίλη (Ισπανία), Μπάγερν Μονάχου, Λειψία, Ντόρτμουντ, Βόλφσμπουργκ (Γερμανία), Ίντερ, Μίλαν, Αταλάντα, Γιουβέντους (Ιταλία), Λιλ, Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία), Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Πόρτο (Πορτογαλία), Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία), Μπριζ (Βέλγιο), Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία), Άγιαξ (Ολλανδία) και Μπεσίκτας (Τουρκία).

Αναλυτικά:

Η Μπενφίκα είδε τον Βλαχοδήμο να βρίσκεται σε εξαιρετική βραδιά, ειδικά στο τετ α τετ με τον Μαντουέκε στο 42', αλλά και με διπλή εκπληκτική απόκρουση σε προσπάθεια του Βερτέσεν να τον νικήσει στο 85ο λεπτό. Μοιραίος για τους γηπεδούχους αποδείχτηκε ο Έραν Ζάχαβι, αφού έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι μπροστά σε ανυπεράσπιστη εστία στο 62'.

Οι Ολλανδοί είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 33ο λεπτό λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Λούκας Βερίσιμο όμως παρά το γεγονός πως έπαιζαν με παίκτη παραπάνω δεν μπόρεσαν να παραβιάσουν την εστία του Βλαχοδήμου έστω μία φορά για να οδηγήσουν το ματς στην παράταση, έχοντας για μοιραίο τον Έραν Ζάχαβι που έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι μπροστά σε ανυπεράσπιστη εστία στο 62'.

Στη Βουλγαρία, η Λουντογκόρετς βρήκε τα δύο γκολ, διαφορά με την οποία είχε ηττηθεί στη Σουηδία, με τους Νεντιάλκοφ (10’) και Σωτηρίου (60’ πεν.). Όμως, το φάουλ του Μπιρμάντσεβιτς (42’) άφησε τους Βούλγαρους εκτός ομίλων. Παρά την νίκη με 2-1, η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας θα συνεχίσει στους ομίλους του Europa League, πιθανότατα μαζί με τον Ολυμπιακό, τον οποίο απέκλεισε στον προηγούμενο γύρο.

Με δύο νίκες και μάλιστα με το ίδιο σκορ (2-3), η Γιουνγκ Μπόις ανήκει στο κλαμπ των «ισχυρών» από το βράδυ της Τρίτης (25/8). Οι Ελβετοί προηγήθηκαν στο 4ο λεπτό με τον Τσέσιγκερ, με τους Ούγγρους να μην τα παρατούν, να προηγούνται με 2-1 με γκολ των Ουίνγκο (18’) και Μαέ (27’), αλλά στο β΄ μέρος οι φιλοξενούμενοι βρήκαν απαντήσεις με τους Φάσναχτ (56΄) και Μαμπιμπί (90΄ + 3΄). Η ομάδα της Ελβετίας είχε και χαμένο πέναλτι στο 71ο λεπτόό με τον Σιεμπατσιέ.

Στους αγώνες ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-0 (1-2)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Μάλμε (Σουηδία) 2-1 (0-2)

(10΄ Νεντιάλκοφ, 60΄ πεν. Σωτηρίου - 42΄ Μπιρμάντσεβιτς)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 2-3 (2-3)

(18΄ Ουίνγκο, 27΄ Μαέ - 4΄ Τσέσιγκερ, 56΄ Φάσναχτ, 90΄ +3΄ Μαμπιμπί)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Μονακό (Γαλλία) 25/8 (1-0)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 25/8 (0-3)

Μπρόντμπι (Δανία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 25/8 (1-2)

