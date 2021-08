Κόσμος

Ιαπωνία: Επίθεση με οξύ σε μετρό στο Τόκιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα έπειτα από επίθεση με θειικό οξύ. Αναζητείται ο δράστης.



Δύο άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα έπειτα από επίθεση με θειικό οξύ που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε σταθμό του μετρό του Τόκιο, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον δράστη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία και μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Καθώς ανέβαινε σε κυλιόμενη σκάλα στον σταθμό, ένας 22χρονος υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο από υγρό που του έριξε ένας άνθρωπος ο οποίος διέφυγε στη συνέχεια, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Μια 34χρονη γυναίκα γλίστρησε και υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα πόδια λόγω του υγρού που είχε πέσει κάτω.

Η επίθεση στον σταθμό του μετρό Σιροκάνε-Τακανάουα, στο κέντρο του Τόκιο, σημειώθηκε μόλις άρχισαν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες χθες, Τρίτη, στην ιαπωνική πρωτεύουσα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Αυτοί αναμένεται να διαρκέσουν ως τις 5 Σεπτεμβρίου και διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών λόγω της COVID-19.

Στις αρχές του Αυγούστου κατά την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε προαστιακό τρένο στο Τόκιο. Ο δράστης, ένας 30χρονος Ιάπωνας, συνελήφθη γρήγορα.

Οι επιθέσεις αυτού του είδους είναι ωστόσο σπάνιες στην Ιαπωνία, όπου η νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα είναι εξάλλου εξαιρετικά αυστηρή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Πατέρας παρέσυρε και σκότωσε τον γιο του σε χωράφι

Κορονοϊός - στέλεχος Δέλτα: γιατί αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Αφγανιστάν - Μπάιντεν: “Όχι” σε παράταση αποχώρησης – “Κινδυνεύουμε από το Ισλαμικό Κράτος”