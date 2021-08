Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Λούντκβιστ: Θέλω να προσφέρω φαντασία

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Στην Αθήνα έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο Ραμόν Λούντκβιστ.

Ο Σουηδός, που αποκτήθηκε με μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, δήλωσε ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του και έτοιμος να προσφέρει στον Παναθηναϊκό.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Σίγουρα χρειάζεσαι λίγο χρόνο προσαρμογής όταν έρχεσαι σε μια νέα ομάδα. Γενικά όμως είμαι fit και είμαι έτοιμος για να βοηθήσω την ομάδα. Θα δείξω με την δουλειά μου στον αγωνιστικό χώρο έμπρακτα αυτά που μπορώ. Θέλω να... προσφέρω φαντασία» τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

