Κορονοϊός – Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει θέμα για click away στην αγορά

Το μήνυμα είναι ένα: «εμβολιαστείτε και σωθείτε», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης. Τι είπε για το εμπόριο και την εστίαση.



Θετικά είναι τα στοιχεία στην αγορά για το λιανικό εμπόριο και την εστίαση, όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, με τους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι αυτά έχουν στόχο να προστατεύσουν τους πολίτες, αλλά και για να αποτραπούν νέα lockdown.

Μιλώντας για το εμπόριο, είπε ότι δεν άλλαξε κάτι, δουλεύει όπως δούλευε και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 40 δις στην πραγματική οικονομία. «Παρακολουθούμε προσεκτικά την εξέλιξη του τζίρου, όταν είχαμε μεγάλη πτώση δόθηκε στήριξη από την πολιτεία. αν χρειαστεί θα υπάρξει και άλλη στήριξη», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, ξεκαθαρίζοντας ότι «οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν λάβει τα χρήματα».

Σχετικά με τα μέτρα στην εστίαση, όπου από 13 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται η είσοδος σε κλειστούς χώρους για τους ανεμβολίαστους, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «πρέπει να μπορέσουμε να φτάσουμε στην απέναντι όχθη και να ξεπεράσουμε την πανδημία. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό».

«Το κράτος θέλει μην υπάρχουν συμπολίτες μας στις ΜΕΘ. Το 95% των ανθρώπων που είναι στις ΜΕΘ είναι μη εμβολιασμένοι» είπε και πρόσθεσε ότι «την άνοιξη οι εμβολιασμοί πήγαιναν εξαιρετικά. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε την μετάλλαξη Δέλτα και η πολιτεία πήρε τα μέτρα», ενώ υπογράμμισε ότι το μήνυμα είναι ένα: «εμβολιαστείτε και σωθείτε».

Απαντώντας στις επικρίσεις για τα rapid test, τα οποία θα πληρώνουν οι ανεμβολίαστοι, ο κ. Παπαθανάσης, είπε ότι «η πολιτεία έχει διαθέσιμα δωρεάν όλα τα εμβόλια για όλους ώστε να μην είναι απαραίτητα τα rapid test».

Για το ενδεχόμενο απολύσεων μη εμβολιασμένων, τόνισε ότι «κανείς δεν θέλει να απολυθεί κάποιος. Θέλουμε ο κόσμος να εμβολιαστεί για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κανονικά. Δεν είναι θέμα απολύσεων, το θέμα είναι να μην γεμίσουν οι ΜΕΘ, να καταλάβει η κοινωνία την αναγκαιότητα των εμβολιασμών».



Στην συνέχεια ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι είναι «θετικό το κλίμα για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις θέσεις εργασίας». «Η κυβέρνηση πήρε γρήγορα αποφάσεις ανάλογα με την ροή των κρουσμάτων. Ακούμε την επιτροπή των επιδημιολόγων», σημείωσε.

Ακόμα πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έδωσε πάνω από το 10% του ΑΕΠ για να στηρίξει την πραγματική οικονομία, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι θέμα για click away στην αγορά.

