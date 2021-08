Life

“Άγριες Μέλισσες”: Το πρώτο τρέιλερ της τρίτης σεζόν (βίντεο)

Ο Γ’ κύκλος αναμένεται το ίδιο καθηλωτικός με τους δυο προηγούμενους και μια πρώτη "γεύση" δίνει το τρέιλερ που κυκλοφόρησε.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» στην οθόνη μας.

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που καθήλωσε τους τηλεθεατές για δύο χρονιές, επιστρέφει τον Σεπτέμβρη στους δέκτες μας μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Τα γεγονότα στην τρίτη σεζόν διαδραματίζονται στην εποχή της δικτατορίας. Το Διαφάνι στον τρίτο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» μπαίνει στην περίοδο της χούντας και αυτό δεν θα αφήσει ανεπηρέαστους κάποιους από τους ήρωες.

Στην τελευταία σκηνή μάλιστα διακρίνονται οι άνδρες της ασφάλειας που έφθασαν για έλεγχο στο σπίτι των αδερφών Σταμίρη.

Δείτε το τρέιλερ της τρίτης σεζόν της σειράς «Άγριες Μέλισσες»:

