Σταϊκούρας για ΕΝΦΙΑ: Εξετάζεται η περαιτέρω μείωσή του

Επανέλαβε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο νέων μειώσεων φόρων και εισφορών από το επόμενο έτος, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των εσόδων.

Η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες παραμένει στις επιδιώξεις της κυβέρνησης και θα εξεταστεί για το 2022, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Επανέλαβε δε, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο νέων μειώσεων φόρων και εισφορών από το επόμενο έτος, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, είπε, ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρχει τον Οκτώβριο, όταν και θα κατατεθεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού.

Ο υπουργός ανέφερε ειδικότερα πως «έχουμε καλή εικόνα στα έσοδα, συν 2 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Είναι καλή η πορεία της βιομηχανικής παραγωγής και του τουρισμού. Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, λόγω και των αναταράξεων στο υγειονομικό πεδίο παγκοσμίως, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την ανάπτυξη της χώρας το 2021. Όταν θα έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα, θα τα σταθμίσουμε και θα καταθέσουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2022 στις αρχές Οκτωβρίου. Τότε θα έχουμε εικόνα για το δημοσιονομικό χώρο του 2022, άρα θα έχουμε και μια εικόνα- που προφανώς θα προϊδεάσουμε και στη ΔΕΘ- για το τι δυνατότητες θα έχουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μειώσεις φόρων και εισφορών».

Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, είπε στην τηλεόραση του OPEN, ότι ο νέος ΕΝΦΙΑ θα καθοριστεί τον Νοέμβριο, όταν «τότε θα έχουμε εικόνα της άσκησης που τρέχει και ενσωματώνει τις νέες αντικειμενικές αξίες», επισημαίνοντας, παράλληλα, πως: «έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρχει συνολικά επιβάρυνση του ΕΝΦΙΑ. Είναι γεγονός όμως ότι έχουν υπάρξει στρεβλώσεις τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών. Και αυτές οι στρεβλώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ταυτόχρονα, έχουμε μια εκκρεμότητα για περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Όπως είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, ή πρώτη μας ενέργεια ήταν η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%. Αυτή η εκκρεμότητα υπάρχει και είναι ανάμεσα σε αυτά που εξετάζουμε για το 2022».

Τέλος, σημείωσε ότι υπάρχουν οι πόροι για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε περίπτωση νέου πανδημικού κύματος. «Έχουμε δημοσιονομική χαλαρότητα, θα έχουμε και το 2022, αλλά οι κινήσεις μας θα πρέπει να είναι λελογισμένες για να έχουμε δημοσιονομική ισορροπία», δήλωσε.

