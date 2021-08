Παράξενα

Φάρσα σε γάμο: Γαμπρός μπήκε με τον ύμνο του Ολυμπιακού και τον απήγαγαν (βίντεο)

Η φάρσα που έστησε η νύφη στον γαμπρό. Πως αντέδρασε ο ίδιος και οι καλεσμένοι. Η νύφη και ο γαμπρός μίλησαν στον ΑΝΤ1.



Μία πρωτότυπη φάρσα έστησε η νύφη με τους φίλους της στον γαμπρό σε έναν γάμο στα Τρίκαλα.



Μετά λοιπόν το μυστήριο στον Ιερό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου, σειρά πήρε η δεξίωση σε κέντρο της πόλης.



Εκεί λοιπόν το ζευγάρι έκανε την εμφάνισή του υπό τους ήχους του ύμνου του Ολυμπιακού, αλλά πριν ολοκληρώσει τον χαιρετισμό τους προς τους καλεσμένους, εμφανίστηκαν δύο κουκουλοφόροι που απήγαγαν τον γαμπρό.



Ο Δημήτρης Μπέγας και η Αφροδίτη Κουτσιβέτα μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" για την πρωτότυπη φάρσα που έστησε η νύφη με τους φωτογράφους. Πως αντέδρασαν συγγενείς και φίλοι.

