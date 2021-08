Οικονομία

Κορονοΐός - ΙΕΛΚΑ: O εμβολιασμός επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Η επίδραση της πανδημίας στην καταναλωτική συμπεριφορά. Τι δείχνει έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Σημαντικές διαφορές στις καταναλωτικές συνήθειες μεταξύ εμβολιασμένων και μη καταδεικνύει έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο ομάδες καταγράφεται στο αίσθημα ασφάλειας σε σχέση με την κυκλοφορία. Το 66% των μη εμβολιασμένων θεωρούν ότι είναι ασφαλές να κυκλοφορούν έξω όπως πριν, ενώ μόλις το 23% των εμβολιασμένων πιστεύει το ίδιο. Πρακτικά στο κοινό των εμβολιασμένων εξακολουθεί να κυριαρχεί η ανησυχία σε σχέση με την εξάπλωση του ιού σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Το κοινό των μη εμβολιασμένων η πλειοψηφία φαίνεται να υιοθετεί συμπεριφορές κυκλοφορίας σαν να μην υπάρχει η πανδημία, αλλά μία σημαντική μειοψηφία (1 στους 3) ανησυχεί, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερες φοβίες για τον εμβολιασμό, παρά για την πανδημία.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε σχέση με τα μέτρα προστασίας στα καταστήματα σούπερ μάρκετ, με 1 στους 2 εμβολιασμένους να θεωρούν τα μέτρα υπερβολικά και μόλις 1 στους 8 μη εμβολιασμένους να έχει την ίδια άποψη. Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός πρόσβασης 1 ατόμου ανά 16 τ.μ. κάτι που εξακολουθεί να μειώνει τη μέγιστη δυνατότητα εξυπηρέτησης των καταστημάτων και να δημιουργεί ουρές τις ώρες αιχμής.

Η μεγαλύτερη ανησυχία του εμβολιασμένου κοινού αποτυπώνεται και στο ότι το 47% των εμβολιασμένων προσπαθεί να κάνει γρήγορα τις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, έναντι μόλις 19% του μη εμβολιασμένου. Το 33% του εμβολιασμένου κοινού επίσης δηλώνει ότι απολυμαίνει τα προϊόντα πριν τα βάλει στο σπίτι, έναντι 13% του μη εμβολιασμένου. Αντίστοιχα, το 32% του εμβολιασμένου κοινού δηλώνει ότι αποφεύγει τα χύμα προϊόντα έναντι 17% των μη εμβολιασμένων.

Σε σχέση με τις ηλεκτρονικές αγορές, καταγράφεται διπλάσιο ποσοστό στο κοινό των εμβολιασμένων το οποίο προτίθεται να αγοράσει εξ αποστάσεως τρόφιμα με 14% έναντι 6% των μη εμβολιασμένων. Επίσης, σε σχέση με τις «εθνοκεντρικές τάσεις» και στα δύο κοινά εξακολουθούν να καταγράφονται υψηλά, με εντονότερες στο μη εμβολιασμένο κοινό με 80% έναντι 70%.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η επιστροφή στην κανονικότητα σε σχέση με τις αγοραστικές συνήθειες είναι δεδομένο ότι θα διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, μία σειρά συνηθειών που υιοθετήθηκαν λόγω της εμφάνισης της κρίσης του COVID-19 αναμένεται να διατηρηθούν από μεγάλες ομάδες των καταναλωτών (το 2022 ή και να μην σταματήσουν ποτέ).

Ειδικότερα, 2 στους 3 εμβολιασμένους (ποσοστό 67%) θα συνεχίσουν να προσπαθούν να επισκεφθούν το κατάστημα ημέρες και ώρες χωρίς κίνηση, έναντι του 38% των μη εμβολιασμένων. Το 55% των εμβολιασμένων θα συνεχίσει να αποφεύγει ουρές και άλλα σημεία συνωστισμού μέσα στο κατάστημα. Μόλις το 28% από τους μη εμβολιασμένους δηλώνει το ίδιο. Ένας στους πέντε εμβολιασμένους δηλώνει ότι θα συνεχίσει να φοράει μάσκα στα καταστήματα τροφίμων ακόμα και την επιστροφή στην κανονικότητα. Ποσοστό 8% των μη εμβολιασμένων δηλώνει το ίδιο.

Αναφορικά με την επίδραση που έχει η επιδημιολογική εικόνα των καταστημάτων στην απόφαση των καταναλωτών να αγοράσουν από αυτά, φαίνεται ότι είναι σημαντικά εντονότερη η επιθυμία του εμβολιασμένου κοινού (το οποίο σημειώνεται και πάλι ότι αποτελεί το 68% του συνόλου) να είναι εμβολιασμένο το προσωπικό του καταστήματος, με το 71% να δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ σημαντικός παράγοντας για να επισκεφθούν ένα κατάστημα τροφίμων. Ίδιο ποσοστό 71% δηλώνει ότι επιθυμεί το προσωπικό των καταστημάτων τροφίμων να υποβάλλεται σε σελφ-τεστ. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο κοινό των μη εμβολιασμένων είναι μόλις 14% για τον εμβολιασμό του προσωπικού και 44% για την υποβολή σε σελφ-τεστ.

