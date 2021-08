Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Κριός: Είστε και εσείς που όσο καταλαβαίνετε τη δύναμή σας τόσο την αξιοποιείτε ή την εκμεταλλεύεστε με έναν τρόπο που μπορεί να γίνει ακόμα και εριστικός… Επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να τρίζετε τα δόντια σας ή να αναμετριέστε για το καθετί… Ερωτικά, μην είστε υπεράνω γιατί όταν το ξανασκεφθείτε θα δείτε ότι έχετε σφάλει και μάλιστα χωρίς να έπρεπε!

Ταύρος: Μέρα εσωτερικής ανασκόπησης η σημερινή και αυτό που σας αρέσει είναι ότι κατά το βράδυ προσπαθείτε να βρείτε κάποιες ισορροπίες… Αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται να βάλετε ένα χεράκι βοηθείας και να δείξετε τη δύναμή σας οπότε και το κάνετε σωστά κυρίως αν αφορά θέματα εργασίας… Ερωτικά, σαφώς και έχετε περισσότερη διάθεση για γνωριμίες αλλά δε βιάζεστε να τους δώσετε συγκεκριμένο ρόλο!

Δίδυμοι: Ευτυχώς που έχετε αρκετή δύναμη σήμερα και μπορείτε να διαχειρίζεστε τα θέματα της εργασίας σας με πολύ ζήλο και όταν αλλάζετε απόψεις το κάνετε κάπως άγαρμπα και χωρίς να δίνετε το στίγμα σας σωστά… Ερωτικά, ξέρετε να επαναφέρετε θέματα αλλά μάλλον η χρονική στιγμή που διαλέγετε είναι λανθασμένη… Επαγγελματικά, χρειάζεστε περισσότερο έμφαση στη λεπτομέρεια!

Καρκίνος: Είστε και εσείς που σήμερα έχετε βάλει τόσο θέματα στην εργασία σας που μάλλον δε θα μπορέσετε να τα εκτελέσετε σωστά και με τη σωστή σειρά και αυτό θα σας δημιουργήσει μπελάδες όσο και αν θέλετε να ωραιοποιήσετε το αποτέλεσμα.. Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι τίποτα δε λύνεται χωρίς πολύ κόπο και κυρίως ριζικές αλλαγές ουσίας έστω και όρους… Επαγγελματικά, μην περιμένετε να λυθεί κάτι από μόνο του!

Λέων: Μία μέρα για εσάς με πολύ φιλοσοφία και άλλοτε σας κάνει και να παρεκτρέπεστε επικοινωνιακά αφού κάνετε λανθασμένους και βιαστικούς συνδυασμούς του παρελθόντος με το παρόν χωρίς να έχουν συγκεκριμένη βάση για να κινηθείτε… Ερωτικά, σαφώς και έχετε προδιαγράψει τη στάση που θα κρατήσετε και δεν παρεκκλίνετε από αυτή ούτε στο ελάχιστο.. Επαγγελματικά, νομικά θέματα και περιορισμοί σας επιβάλλουν να διαχειριστείτε διαφορετικά τις καταστάσεις!

Παρθένος: Μία μέρα για εσάς με δυσκολίες κυρίως στην έκφραση αλλά και αυτό να μη συμβεί και να εξωτερικευθείτε έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν στην ουσία προβλήματα που δε σας κάνουν να νιώθετε καλά με τον εαυτό σας… Ερωτικά, ξέρετε ότι πρέπει να αφήσετε τα παράθυρα ανοιχτά αλλά να μην περιμένετε και κάτι ουσιαστικό τουλάχιστον αυτό που έχετε στο μυαλό σας ως απόλυτο… Επαγγελματικά, χρειάζεται να κάνετε σωστές διαπραγματεύσεις!

Ζυγός: Είστε και εσείς που σαφώς επηρεάζεστε από τους άλλους αλλά δεν είναι και τόσο καλό να μην έχετε δική σας άποψη και κυρίως να ξέρετε που θα πρέπει να λέτε όχι και που θα πρέπει να βάζετε και τις δικές σας προϋποθέσεις ψηλά…. Ερωτικά, είστε σίγουροι ότι αναστατώνεστε και αντιδράστε σπασμωδικά, αλλά τουλάχιστον είστε ειλικρινείς… Επαγγελματικά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τις προτεραιότητες ούτε τις δικές σας ούτε των άλλων!

Σκορπιός: Είστε και εσείς που έχετε πολύ δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε στην εργασία σας και αυτό που σας αγχώνει είναι ότι έχουν και συναισθηματικές προεκτάσεις γιατί είναι δύσκολο να τα φέρετε στη σειρά που θέλετε… Ερωτικά, κάποιες συζητήσεις σας δίνουν διφορούμενα μηνύματα και έτσι και εσείς είστε επιφυλακτικοί… Επαγγελματικά, όσο και να ωραιοποιείτε τις καταστάσεις, δεν τις φτάνετε εκεί που θέλετε!

Τοξότης: Είστε και εσείς που θέλετε να βάζετε τα πράγματα σε τάξη και σήμερα πρωταρχικό ρόλο έχουν τα ερωτικά σας… Έτσι λοιπόν, αν δείξετε παραπάνω σημασία από όσο συνηθίζατε θα φτάσετε σε σημείο να τους κεντρίσετε παραπάνω το ενδιαφέρον και όχι, δεν πρέπει να κυνηγήσετε στην παρούσα φάση… Επαγγελματικά, έχετε λανθασμένη εκτίμηση για κάποια πράγματα!

Αιγόκερως: Είστε και εσείς που θέλετε να δείχνετε ανεξάρτητοι αλλά όταν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να είστε τόσο αυτόνομοι όσο επιθυμείτε τότε είναι που αναγκάζεστε να κάνετε κινήσεις που δεν τις επεξεργάζεστε σωστά… Ερωτικά, γενικά, έχετε μία απέχθεια στο να δείχνετε ακριβώς αυτό που νιώθετε, και περιμένετε να το καταλάβουν οι άλλοι από μόνοι τους… Επαγγελματικά, αλλάζετε απόψεις πολύ βιαστικά!

Υδροχόος: Μία μέρα για εσάς με δυσκολίες στην επικοινωνία παρόλο που η αρχική σας πρόθεση είναι να τα βρείτε και να κάνετε και ένα συμβιβασμό αλλά όχι παραπάνω από όσο αντέχετε… Ερωτικά, είστε αυτοί που τώρα νιώθετε πιο έντονα αλλά δε σημαίνει ότι θα το δείξετε και έμπρακτα αλλά θα παίξετε ένα παιχνίδι που θα τους παιδέψετε γιατί θέλετε να είστε σίγουροι ότι δε θα εκτεθείτε!

Ιχθύες: Μέρα που για εσάς χρειάζεται να κατεβάσετε τους τόνους και αυτό που πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε είναι να είστε πολύ σταθεροί σε αυτά που θέλετε αλλά και σε αυτά που μπορείτε να δώσετε… Ερωτικά, είστε αρκετά εκτεθειμένοι και το έχετε κάνει επίτηδες αλλά σήμερα θα κάνετε μία στάση για να σκεφθείτε με τον εαυτό σας στα σημεία που θα πρέπει να εστιάσετε… Επαγγελματικά, έχετε την ευκαιρία να πείσετε κάποιους αλλά θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα πράξουν και ανάλογα!

