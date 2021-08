Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Ο Τριανταφύλλου χάλκινο στην σπάθη

Ο Ελληνας πρωταθλητής εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή.



Το χάκλινο μετάλλιο στη σπάθη Β στους Παραολυμπαικούς Αγώνες του Τόκιο κατέκτησε ο Πάνος Τριανταφύλλου. Ο Ελληνας πρωταθλητής επικράτησε με 15-6 του Γάλλου Βαλέτ και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή.

Ο Τριανταφύλλου πραγματοποίησε μία εξαιρετική πορεία και στα ημιτελικά ηττήθηκε με 15-9 από τον Πολωνό Κάστρο.

Η ήττα αυτή δεν τον επηρέασε στον μικρό τελικό. Απέναντι στον Βαλέτ, που έχει στη συλλογή του δύο παραολυμπιακά μετάλλια ήταν εξαιρετικός, επικράτησε με 15-9 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Λίγα λεπτά μετά τη μεγάλη του επιτυχία ο Πάνος Τριανταφύλλου μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό πρακτορείο Ειδήσεων για τα έντονα συναισθήματά του. Όπως δήλωσε αυτό το μετάλλιο το χάρηκε πολύ περισσότερο από το ασημένιο στο Ρίο καθώς... έκλεισε με νίκη!

Ο Ελληνας παραολυμπιονίκης δεν έκρυψε ότι ήθελε το χρυσό, ενώ ευχήθηκε στους υπόλοιπους αθλητές να έκανε καλό ποδαρικό!

Αναλυτικά η συνέντευξη του Πάνου Τριανταφύλλου:

ΕΡ: Πάνο έχουν περάσει λίγα λεπτά από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ποια είναι τα συναισθήματά σου;

«Δεν μπορώ να κρύψω ότι είμαι πανευτυχής. Φτάσαμε στο Τόκιο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες με τον κορονοϊό. Είναι μεγάλη μου χαρά που έφερε στην χώρα μου το πρώτο μετάλλιο στη διοργάνωση. Στόχος μου ήταν το χρυσό, αλλά πρέπει να σας πω πως σε σχέση με το ασημένιο του Ρίο αυτό το χάλκινο το ευχαριστήθηκα περισσότερο, γιατί έκλεισε η αυλαία με νίκη»

ΕΡ: Ετοιμάζεσαι για τον αγώνα ζωής και θανάτου, τον μικρό τελικό, προερχόμενος από ήττα. Τι ήταν αυτό που σκέφτηκες και είχες τόσο καλή εμφάνιση;

«Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι πρέπει να νικήσω το παιχνίδι. Ηξερα ότι μπορώ να τον νικήσω και το πίστεψα. Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι από την στιγμή που έχουμε φτάσει στην πηγή, δεν γινόταν να μην πιω το νερό».

ΕΡ: Στη διοργάνωση ήσασταν οι καλύτεροι αθλητές. Φοβήθηκε μετά τον χαμένο ημιτελικό ότι δεν θα ανέβεις στο βάθρο;

«Η διοργάνωση ήταν πολύ δύσκολη. Ημασταν οι 12 καλύτεροι αθλητές, που ο καθένας μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι στον ημιτελικό δεν έμεινα ευχαριστημένος από την απόδοσή μου. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια δεν αγωνίστηκα καλά. Πιστεύω ότι μπορούσα να κατακτήσω το χρυσό μετάλλιο».

ΕΡ: Το γεγονός ότι κατέκτησες για δεύτερη συνεχόμενη φορά παραολυμπιακό μετάλλιο σε καθιερώνει στο άθλημα;

«Δεν το βλέπω έτσι. Η λέξη καθιέρωση είναι μεγάλη και το άθλημά μας είναι πολύπλοκο. Αν δεν ήταν ο προπονητής μου ο Δημήτρης Κάζαγλης το άθλημα δεν θα υπήρχε στην Ελλάδα. Το μόνο που εύχομαι είναι να τριτώσει το καλό».

ΕΡ: Είναι ξεχωριστό για σένα που κατέκτησες το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής;

«Δεν το σκέφτομαι έτσι. Το μόνο που εύχομαι είναι να έκανα ένα καλό ποδαρικό και για τους άλλους αθλητές!»

ΕΡ: Τέλος σε ποιον θα ήθελες να αφιερώσεις το μετάλλιο;

«Σίγουρα στον προπονητή μου Δημήτρη Κάζαγλη,. Θα ηθελα να το αφιερώσω σε όλους τους χορηγούς μου, χωρίς αυτούς που δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Αναφέρθηκαν στις δυσκολίες και πολλοί αθλητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης θα ήθελα να το αφιερώσω στην ανιψιά μου, τον ανιψιό μου και τον βαφτιστήρα μου».

