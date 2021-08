Κοινωνία

Έγκλημα στην Κρήτη: Συγκλονίζει η μαρτυρία του επιχειρηματία που πήγε να “μπλέξει” ο δολοφόνος

Πως οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την πλεκτάνη και ανάγκασαν τον δράστη να ομολογήσει.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του 38χρονου γνωστού επιχειρηματία της Μεσαράς που βρέθηκε «μπλεγμένος» στη δολοφονία του 39χρονου στο Πετροκεφάλι. Ο 38χρονος ήταν από τους τελευταίους που είδε ζωντανό τον άτυχο κτηνοτρόφο με τον 27χρονο να καταθέτει στις αρχές ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια της προανάκρισης διαπίστωσαν την πλεκτάνη που στήνεται σε βάρος του με τα στοιχεία τελικά να αποδεικνύουν πως ο δράστης της εν ψυχρώ εκτέλεσης του 39χρονου Νίκου ήταν ο 27χρονος Ρουμάνος εργάτης του.

Η συνάντηση που «έμπλεξε» τον 38χρονο επιχειρηματία

Ο 38χρονος επιχειρηματίας πήγε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του 39χρονου όπου και τον συνάντησε. Όπως ο ίδιος τόνισε, μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς», η συνάντηση αυτή κράτησε δέκα με δεκαπέντε λεπτά και δεν είχε την κατάληξη που ο επιχειρηματίας ήθελε.

«Εγώ πήγα με όμορφο τρόπο γιατί είχαμε μια διαφορά οικονομικής φύσης με το θύμα. Δεν τα βρήκαμε και αποχώρησα. Μάλιστα, ο σκοπός μου δεν ήταν να περάσω από εκεί επί τούτου. Επέστρεφα με το αυτοκίνητο από κάπου όπου βρισκόμουν και σταμάτησα για να συναντηθώ με το θύμα. Μάλιστα, στο αυτοκίνητο μαζί μου, ήταν και δύο άλλα άτομα. Αφού τελικώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα, έφυγα από το σημείο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 38χρονος. Σε αυτή τη συνάντηση ήταν μπροστά και ο 27χρονος Ρουμάνος εργάτης που βοηθούσε τον 39χρονο Νίκο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο νεαρός από τη Ρουμανία από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε το έγκλημα είπε στους αστυνομικούς ότι κι εκείνος κινδύνευσε και πως ο δράστης πυροβόλησε προς το σπίτι που μένει -δίπλα στη μάντρα- και ότι σώθηκε γιατί κλείστηκε μέσα εκεί.

Ως μοναδικός «μάρτυρας» ο 27χρονος κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα των Μοιρών για να καταθέσει. Εκεί, άρχισε να «δίνει» με το «καλημέρα» τον επιχειρηματία. «Ήρθαν ξαφνικά στην επιχείρησή μου αστυνομικοί και έκαναν έρευνα. Μου ζήτησαν να τους ακολουθήσω στο τμήμα για να με εξετάσουν για το εάν γνωρίζω κάτι για την υπόθεση» σχολίασε ο 38χρονος επιχειρηματίας.

Στο αστυνομικό τμήμα όπου μεταφέρθηκε ο Μεσσαρίτης επιχειρηματίας ήρθε σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τον Ρουμάνο. Ο τελευταίος με τον που τον είδε είπε στους αστυνομικούς ότι έχει απέναντί του το… δολοφόνο!

Ο επιχειρηματίας αναφέρει χαρακτηριστικά για τη συνάντηση αυτή: «Μόλις μπήκα στο αστυνομικό τμήμα κατάλαβα εξαρχής ότι έχω να κάνω με έναν άνθρωπο που κρύβει κάτι. Κι εγώ αλλά και οι αστυνομικοί διαπιστώσαμε ότι «έτρεμε σαν το ψάρι». Μπέρδευε τα λόγια του, έδειχνε να τα έχει χάσει. Όμως βλέποντάς με είπε: «αυτός είναι που ήρθε το βράδυ της Κυριακής και απείλησε τον Νίκο ότι θα τον σκοτώσει εάν δεν του επιστρέψει τα χρήματα που του χρωστάει. Και δεν ήρθε μόνο το βράδυ της Κυριακής, αλλά ήρθε και στο σπίτι του και τη Δευτέρα το μεσημέρι για τον ίδιο λόγο».

Ο επιχειρηματίας έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του, ακούγοντας τα ψέματα του Ρουμάνου. «Έλεγε παραμύθια μπροστά σε όλους, αλλά πιστεύω ότι οι αστυνομικοί τον είχαν καταλάβει εξαρχής και ήθελαν να δουν πού το πάει και πώς θα τον «δέσουν».

Οι αστυνομικοί γνώριζαν την αλήθεια

Η αλήθεια που έψαχναν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας και του τμήματος Φαιστού δεν άργησε να έρθει και μάλιστα με στοιχεία αδιάσειστα. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ έχοντας απέναντί τους το Ρουμάνο τον άφησαν να «ξετυλίγει» το αφήγημά του. Να περιγράφει για μία συνάντηση που δεν έγινε ποτέ και η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη της ταυτότητας του δολοφόνου.

«Ο άνθρωπος αυτός είπε, λοιπόν, ότι πήγα την Κυριακή το βράδυ στο σπίτι του θύματος που είναι αλήθεια. Είπε όμως ότι ξαναπήγα και τη Δευτέρα. Αυτό ήταν ένα από τα λάθη του… Εγώ εκείνη την ημέρα ήμουν στο Ηράκλειο και μάλιστα με το ένα από τα οχήματα που έχω, ενώ ο αλλοδαπός, αναφέρθηκε σε ένα άλλο όχημα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν πήγα στη Βιομηχανική Περιοχή, στη Φοινικιά, ακόμα και για καφέ στο Ηράκλειο σε γνωστό φούρνο της πόλης. Πήγα ακόμη και στα Βορίζια αλλά και σε ένα κτηνίατρο. Με είδε πολύς κόσμος. Βέβαια, οι αστυνομικοί έπρεπε να ελέγξουν όλα αυτά που τους έλεγα. Πράγματι, τηλεφώνησαν στα γραφεία που επισκέφθηκα το πρωί της Δευτέρας και συνομίλησαν με τους ανθρώπους που συναντήθηκα. Επιβεβαίωσαν την παρουσία μου εκεί».

Τα διαδοχικά άλλοθι που επιβεβαιώθηκαν από τους αστυνομικούς και οδήγησαν στην αποκάλυψη της αλήθειας έκαναν τον νεαρό Ρουμάνο, σύμφωνα με τις περιγραφές να καταρρεύσει. «Η ομολογία του ήταν θέμα λίγων λεπτών μετά από όλα αυτά» κατέληξε ο 38χρονος επιχειρηματίας.

Στον εισαγγελέα σήμερα ο δράστης - Άφαντο το… φονικό όπλο

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 27χρονο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του άτυχου κτηνοτρόφου. Μαζί του θα παραστεί και ο 30χρονος ομοεθνής του που κρατείται από τις αρχές γιατί εκείνος του προμήθευσε το όπλο. Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές αναζητούν το φονικό όπλο με το οποίο σκότωσε ο 27χρονος τον άτυχο κτηνοτρόφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 27χρονος δολοφόνος κατά την ομολογία του στις αρχές ανέφερε πως σκότωσε τον 39χρονο Νίκο με μία καραμπίνα που είχε πάρει από έναν 30χρονο ομοεθνή του, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Ο δράστης κρυβόταν στις σκιές και στις 10 το βράδυ που είδε τον 39χρονο να βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του πυροβόλησε εναντίον του πέντε φορές την ώρα μάλιστα που στο χώρο βρισκόταν η κόρη του θύματος.

Οι σφαίρες τον βρήκαν στο πρόσωπο, την κοιλιά και τα άνω άκρα με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Όπως ισχυρίστηκε ο 27χρονος έφυγε από τον χώρο του εγκλήματος και πήγε σε ένα ρέμα όπου και πέταξε την καραμπίνα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις έρευνες και «χτενίζουν» όλη την περιοχή προκειμένου να βρουν το φονικό όπλο.

