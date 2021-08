Ηράκλειο

Κορονοϊός - Κρήτη: εκκλησία μετατρέπεται σε εμβολιαστικό κέντρο!

Η Ενορία Αγίου Νικολάου Αρχανών τάσσεται υπέρ του εμβολιασμού μετατρέποντας Ιερό Ναό σε εμβολιαστικό κέντρο για μια ημέρα!

Με έναν ξεχωριστό τρόπο επέλεξε να στείλει μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού για τον κορονοϊό η Ενορία Αγίου Νικολάου Αρχανών, στην Κρήτη.

Μετά από πρωτοβουλία της μαζί με το μικτό κλιμάκιο της 7ης ΥΠΕ και σε συνεργασία με τον δήμο Αχαρνών Αστερουσίων θα πραγματοποιήσουν εμβολιασμούς πολιτών εντός του Ιερού Ναού της Παναγίας Αχαρνών.

Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 π.μ εως 2 μ.μ.

“Να πειστούν όσοι έχουν μπερδέψει τη θεολογία με την επιστήμη”, τόνισε ο εφημέριος της ενορίας πατέρας Ανδρέας Καλιοντζάκης στο “Ράδιο Κρήτη. Όπως είπε, υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετά άτομα που επιθυμούν να εμβολιαστούν.

