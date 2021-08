Κοινωνία

Έγκλημα στην Κρήτη: στον εισαγγελέα ο Ρουμάνος - κατέρρευσε η μητέρα του θύματος (εικόνες)

Ξέσπασε η μητέρα του 39χρονου κτηνοτρόφου: "τον είχε σαν παιδί του". Συντετριμμένη εμφανίστηκε και η σύζυγός του.

Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο 27χρονος Ρουμάνος ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 39χρονο κτηνοτρόφο, το βράδυ της Δευτέρας στη Μεσαρά.

Τη στιγμή της μεταφοράς του Ρουμάνου στα δικαστήρια επικράτησε πανδαιμόνιο με τους συγγενείς να ξεσπούν κατά του καθ’ομολογίαν δράστη, φωνάζοντας "φονιά". Μάλιστα, η μητέρα του 39χρονου δεν άντεξε και κατέρρευσε έξω από το κτίριο της Εισαγγελίας.

Η μητέρα του θύματος υποστηρίζει ότι ο γιος της είχε τον 27χρονο καθ’ομολογίαν δολοφόνο σαν παιδί του. "Του είχα πει να τον διώξει αλλά μου έλεγε πως είναι καλός στη δουλειά του. Αυτό τον έφαγε. Η ζήλια, η κακία, η πονηριά των ξένων;".

Μάλιστα η μητέρα του θύματος υποστήριξε ότι ο Ρουμάνος είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να σκοτώσει οδηγό ταξί τυλίγοντας ζώνη στο λαιμό του. Συντετριμμένη εμφανίστηκε και η σύζυγός του, η οποία αδυνατεί να πιστέψει ότι έχασε το στήριγμά της τόσο ξαφνικά και άδικα.

Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον 27χρονο συνελήφθη και ένας ακόμα Ρουμάνος από τον οποίο ο 27χρονος υποστηρίζει ότι προμηθεύτηκε το όπλο που χρησιμοποίησε.

