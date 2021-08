Πολιτική

Γεννηματά: Οι πυρκαγιές δεν σβήνονται με επικοινωνιακά σόου

Έκανε λόγο για "προσχηματική συγγνώμη" απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό, ενώ αναφέρθηκε και στην πανδημία του κορονοϊού.

Με αναφορά στην πανδημία ξεκίνησε την ομιλία της στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις καταστροφικές πυρκαγιές, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

«Τρεις μήνες πριν μας λέγατε ότι η πανδημία είναι υπό έλεγχο, οι εμβολιασμοί προχωρούν, η χώρα ανοίγει με ασφάλεια για τον τουρισμό». Ωστόσο, «έχετε αποτύχει σε όλα τα επίπεδα. Το επιτελικό κράτος δεν λειτουργεί. Η πανδημία είναι εδώ και χθες είχαμε ρεκόρ κρουσμάτων» σημείωσε η κα Γεννηματά και κλείνοντας την αναφορά της στην πανδημία συμπλήρωσε: «Οι εμβολιασμοί δεν προχωρούν. Την περίοδο του καλοκαιριού δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Δεν έχει στηρίξη το ΕΣΥ για να αντέξει το επόμενο διάστημα. Δεν καταφέρετε να πείσετε τους πολίτες να εμβολιαστούν».

Αναφερόμενη στη συνέχεια στις φωτιές, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι «η καταστροφή από τις πυρκαγιές είναι πρωτοφανής» και «αποδείχτηκε η ανικανότητα του δήθεν επιτελικού κράτους. Το σύστημα πολιτικής προστασίας δοκιμάστηκε και απέτυχε» ενώ απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό συμπλήρωσε: «Οι πυρκαγιές δεν σβήνονται με επικοινωνιακά σόου. Η συγγνώμη σας ήταν προσχηματική. Οι ευθύνες πρέπει να καταλογιστούν, με απομάκρυνση από τις θέσεις τους των υπευθύνων υπουργών».

«Μας είπατε εδώ ότι πετύχατε τους στόχους σας με τα δάση να καπνίζουν ακόμη. Από τότε που ανακαλύφθηκε η συγνώμη χάθηκε το φιλότιμο» συνέχισε η Φώφη Γεννηματά και συμπλήρωσε: «Το 2007 έφταιγε ο στρατηγός άνεμος, το 2021, με άπνοια, θυμηθήκατε την κλιματική κρίση, αλλά δεν μπορείτε να εξηγήσετε γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε καμένες εκτάσεις από πυρκαγιές».

