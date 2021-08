Κοινωνία

Κορονοϊός - ΠΟΕΔΗΝ: Στο ΣτΕ κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί, ότι παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις που προστατεύουν το δικαίωμα του ατόμου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του.

Κατατέθηκε σήμερα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας Αίτηση Ακύρωσης και Αίτηση Αναστολής κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και του μέτρου της υποχρεωτική άδειας άνευ αποδοχών για όσους εργαζόμενους στην Υγεία και στις Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Στο δικόγραφο, το οποίο υπογράφει η Νομική Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ κυρία Μαρία-Μαγδαλινή Τσίπρα εκτίθεται, ότι η θέσπιση της υποχρέωσης εμβολιασμού και μάλιστα με την απειλή κυρώσεων εις βάρος των εργαζομένων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις συνταγματικές διατάξεις, που προστατεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και το δικαίωμα στην εργασία.

Επιπροσθέτως, η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί, ότι παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις που αναγνωρίζουν και προστατεύουν το δικαίωμα του ατόμου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να αποφασίζει χωρίς άμεσες ή έμμεσες πιέσεις για κάθε θέμα που άπτεται της υγείας του.

Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθενται περαιτέρω, ότι πριν την θέσπιση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στον χώρο της Υγείας και των Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας δεν υπήρξε επιστημονική και επιδημιολογική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα λήψης ενός τέτοιου μέτρου, όπως εξάλλου θεωρεί επιβεβλημένο η Επιτροπή Βιοηθικής και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η υφιστάμενη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τέλος, με το υπό κρίση μέτρο, φρονούμε, ότι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας καθώς δεν εξετάστηκε καν η λήψη ηπιότερων μέτρων, όπως η υποχρεωτική προσκόμιση διαγνωστικού τεστ, για όσους δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν.

Η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι «ουδέποτε υπήρξε αρνητική στο ζήτημα του εμβολιασμού καθώς από την πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα μέλη μας να εμβολιαστούν, αποτέλεσμα δε της στάσης μας είναι και το γεγονός, ότι σήμερα στον χώρο των εργαζομένων στην δημόσια υγεία πάνω από το 82% έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Συνυπολογίζοντας το ποσοστό όσων διαθέτουν φυσική ανοσία το ποσοστό υπερβαίνει το 90%».

Και σε σχετική ανακοίνωσή της Ομοσπονδία τονίζει ότι «η θέσπιση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, υπό το κράτος του έμμεσου εξαναγκασμού της στέρησης κάθε βιοποριστικού μέσου για τους εργαζόμενους, που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν αποτελεί μια νομοθετική επιλογή, που θίγει τον καίρια, συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα και είναι κατά την άποψη μας, αποδοκιμαστέα από την έννομη τάξη».

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κρήτη: στον εισαγγελέα ο Ρουμάνος - κατέρρευσε η μητέρα του θύματος (εικόνες)

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Σε αναστολή 13 ανεμβολίαστοι υπάλληλοι του δήμου

Μητσοτάκης για φωτιές: Είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα από άλλες χρονιές