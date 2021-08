Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - θανάτωση σκύλου: Ελεύθερος υπό όρους ο 25χρονος

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ήρθη η κράτησή του υπό όρους. Του απαγορεύτηκε να έχει στην κατοχή του ζώο συντροφιάς μέχρι να γίνει η δίκη.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη βίαιη θανάτωση σκύλου, στην περιοχή Κουφάλια, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ήρθη η κράτησή του υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ, επιπλέον, του απαγορεύτηκε να έχει στην κατοχή του ζώο συντροφιάς μέχρι να γίνει η δίκη.

Περιγράφοντας το περιστατικό, ο 25χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε βγάλει βόλτα τον δικό του σκύλο, όταν δέχθηκε επίθεση από το άτυχο ζώο. Όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τόσο τον εαυτό του όσο και τον σκύλο του. Η δικογραφία τού καταλογίζει ότι επιτέθηκε και χτύπησε με μαχαίρι το τετράποδο, το οποίο δέχθηκε επίθεση κι από το δικό του σκύλο. Αποτέλεσμα ήταν να επέλθει ο θάνατος του ζώου, συνεπεία των τραυμάτων που υπέστη.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και με εισαγγελική διάταξη του αφαιρέθηκε η επιμέλεια του σκύλου και ανατέθηκε σε φιλοζωική οργάνωση. Όπως είχε ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ., εκτός από την ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 30.000 ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων.





