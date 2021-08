Πολιτική

Κουτσούμπας για φωτιές: Να μην ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες

Η ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές του τελευταίου μήνα και το πρόγραμμα αποκατάστασης.



«Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας σε όσους έζησαν τον πύρινο εφιάλτη. Σε όλους όσοι είδαν να καταστρέφεται το σπίτι τους, ο τόπος τους και οι ζωές τους. Είμαστε μαζί στον αγώνα να σταθούν στα πόδια τους να πάρουν πίσω τις ζωές τους» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ξεκινώντας την ομιλία του στην Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για τις καταστροφικές πυρκαγιές του τελευταίου μήνα και το πρόγραμμα αποκατάστασης.

«Είναι κρίσιμο να μην ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες και να αναδειχτούν οι αιτίες πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

«Μπορείτε να ζητάτε όσες συγγνώμες θέλετε, να επικαλείστε λάθη και παραλείψεις, όμως εδώ δεν μιλάμε για ένα ακόμα καλοκαίρι με πολυήμερες φωτιές, αλλά μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή. Πάνω από 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη» τόνισε ο γγ του ΚΚΕ, εξηγώντας «Η καταστροφή δεν οφείλεται σε επιμέρους λάθη ή παραλείψεις. Οι υπουργοί σας διαβεβαίωναν ότι φέτος έχει γίνει πρότυπη δουλειά, μια τομή για την αντιπυρική προστασία». Ωστόσο «Το πρόβλημα όμως βρίσκεται στην απουσία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών. Λείπει ένα σύγχρονο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας, εξειδικευμένο σε κάθε δασικό σύμπλεγμα. Καμία κυβέρνηση δεν το έχει κάνει. Εκτός κι αν μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι φεύγοντας από το Μαξίμου, άφησε σχέδιο στα συρτάρια»…

Και ο κ. Κουτσούμπας συνέχισε: «Ακούσαμε για κλιματική κρίση, λες και χρειάζεται πολύ μυαλό ότι αυτό πάντα ισχύει και θα ισχύει. Γι’ αυτό και ένα κράτος, για αυτά τα αρνητικά σενάρια πρέπει να προετοιμάζεται». Όμως «Το αστικό κράτος σας και η κυβέρνηση σας, επειδή πορεύονται με τα συμφέροντα των λίγων δεν παίρνει μέτρα προστασίας της ζωής, της περιουσίας γιατί τα θεωρεί κόστος».

