Αθλητικά

Πέθανε ο Βαν Μουρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο μικρός στρατηγός», πλέι μέικερ, θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους Βέλγους παίκτες στην ιστορία.

Ο Βέλγος παλαίμαχος διεθνής, Βίλφριντ Βαν Μουρ, φιναλίστ του EURO 1980 με τους «κόκκινους διαβόλους», πέθανε χθες σε ηλικία 76 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη. «Ο μικρός στρατηγός», πλέι μέικερ, θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους Βέλγους παίκτες στην ιστορία.

Ο Βέλγος αναδείχθηκε πρωταθλητής για τρία χρόνια στη σειρά με την Σταντάρ Λιέγης (1969, 1970 και 1971), ενώ ήταν τέταρτος στην «Χρυσή Μπάλα» το 1980, πίσω από τους Γερμανούς Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε και Μπερντ Σούστερ και τον Γάλλο Μισέλ Πλατινί. Εκείνη τη χρονιά ήταν ο κύριος «αρχιτέκτονας» της πρόκρισης του Βελγίου στον τελικό του EURO 1980.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν με σκορ 2-1 στον τελικό από την Δυτική Γερμανία. Ο Βαν Μουρ ήταν επίσης για ένα σύντομο διάστημα προπονητής της εθνικής ομάδας του Βελγίου το 1996.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - θανάτωση σκύλου: Ελεύθερος υπό όρους ο 25χρονος

Έγκλημα στην Κρήτη: στον εισαγγελέα ο Ρουμάνος - κατέρρευσε η μητέρα του θύματος (εικόνες)

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Σε αναστολή 13 ανεμβολίαστοι υπάλληλοι του δήμου