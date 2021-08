Οικονομία

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αιτήσεις αφορούν στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2021-2022.

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2021-2022. Η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας είναι η Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr ή ΕΔΩ

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση > Επαγγελματίες Εκπαίδευσης > Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με κριτήρια που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ακαδημαϊκά προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων (ΦΕΚ 3552/Β/03-08-2021), με απώτερο στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

50 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με 33 ειδικότητες υψηλής ζήτησης εφαρμόζουν το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ανακαλούνται οι άδειες των υγειονομικών

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Σε αναστολή 13 ανεμβολίαστοι υπάλληλοι του δήμου

Τσιτσιπάς: ψηλά στη λίστα των αθλητών με τη μεγαλύτερη επιρροή στα social media