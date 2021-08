Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανακαλούνται οι άδειες των υγειονομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι εργαζόμενοι επιστρέφουν στο πόστο τους και από πότε. Ποιος ο λόγος της απόφασης για ανάκληση αδειών.

Εσπευσμένα επιστρέφουν από τις διακοπές τους οι εργαζόμενοι σε ΕΣΥ, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ και σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας ανακαλούνται οι άδειες των υγειονομικών, καθώς σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου βρισκόμαστε ήδη στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, με ένα κρίσιμο δεκαπενθήμερο μπροστά μας, λόγω του ανοίγματος κι άλλων δραστηριοτήτων όπως είναι τα σχολεία, και το σύστημα πρέπει να είναι σε υπηρεσιακή ετοιμότητα.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, η απόφαση αφορά τους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό σε νοσηλευτικές δομές αλλά και δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως είναι τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία και Ομάδες Υγείας.

Η απόφαση έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι νεωτέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Σε αναστολή 13 ανεμβολίαστοι υπάλληλοι του δήμου

Τσιτσιπάς: ψηλά στη λίστα των αθλητών με τη μεγαλύτερη επιρροή στα social media

Μητσοτάκης για φωτιές: Είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα από άλλες χρονιές