Βάρκιζα: έφηβος νεκρός σε τροχαίο

Στο νοσοκομείο άλλα δύο άτομα που εμπλέκονται στο αιματηρό τροχαίο.

Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του και δύο άτομα τραυματίστηκαν, σε τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στη Βάρκιζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, λίγο μετά τις 2:00 το πρωί, στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, μηχανή που οδηγούσε ένας 18χρονος, με συνεπιβάτη τον 17χρονο, παρέσυρε πεζό που διέσχιζε τον δρόμο.

Ο συνεπιβάτης έχασε τη ζωή του, ενώ ο 18χρονος και ο πεζός που παρασύρθηκε τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

