Αθλητικά

Σερένα Γουίλιαμς: Αποσύρθηκε από το US Open

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της κορυφαίας τενίστριας για την απουσία της και από το US Open.

Η Σερένα Γουίλιαμς αποσύρθηκε από το US Open της επόμενης εβδομάδας, κάνοντας γνωστό ότι δεν έχει ξεπεράσει εντελώς τον τραυματισμό της, πριν από το τελευταίο τουρνουά γκραν σλαμ της χρονιάς.

Η Γουίλιαμς, έξι φορές νικήτρια στο US Open, είχε μια σεζόν με τραυματισμούς και αποκλείστηκε από τον αγώνα της στον α΄ γύρο στο Γουίμπλεντον με δάκρυα λόγω προβλήματος στο πόδι.

Η πολύπειρη τενίστρια, η οποία στις 26 Σεπτεμβρίου θα γιορτάσει τα 40ά γενέθλιά της, δεν πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και επίσης επέλεξε να μην συμμετάσχει στο Masters του Σινσινάτι.

«Μετά από προσεκτική εξέταση και ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών και της ιατρικής ομάδας μου, αποφάσισα να αποσυρθώ από το US Open» έγραψε στο Instagram.

«Η Νέα Υόρκη είναι μία από τις πιο συναρπαστικές πόλεις του κόσμου και ένα από τα αγαπημένα μου μέρη για να παίξω. Θα μου λείψει να βλέπω τους φιλάθλους, αλλά θα επευφημώ τους πάντες από μακριά».

View this post on Instagram A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)

Ειδήσεις σήμερα:

Βάρκιζα: έφηβος νεκρός σε τροχαίο

Κορονοϊός: Ανακαλούνται οι άδειες των υγειονομικών

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού