Παπάγου: διάρρηξη σε σπίτι με λεία 350000 ευρώ

Οι διαρρήκτες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια έλειπε σε διακοπές.

Κλοπή με λεία “μαμούθ” σε διαμέρισμα στου Παπάγου σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή. Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν χρήματα, χρυσαφικά και ασημένια μαχαιροπίρουνα, αξίας 350.000 ευρώ, αφού πρώτα με κλειδί “πασπαρτού” παραβίασαν την κεντρική είσοδο του διαμερίσματος στην οδό Αμύνης και εισήλθαν στο εσωτερικό.

Η 76χρονη ιδιοκτήτρια απουσίαζε σε διακοπές, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους δράστες να ψάξουν με την ησυχία τους όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Βρήκαν και άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό, χρυσά δακτυλίδια, ρολόγια, κολιέ, και σετ μαχαιροπίρουνα από επώνυμες εταιρίες.

Σύμφωνα με την ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια, η αξία των κλοπιμαίων “αγγίζει” τις 350.000 ευρώ. Την έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης, έχει αναλάβει το Tμήμα Ασφαλείας Χολαργού - Παπάγου.

Πηγή: lawandorder.gr

