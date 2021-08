Κοινωνία

Έγκλημα στην Κρήτη: Βαριές κατηγορίες για τον Ρουμάνο

Οι κατηγορίες που απέδωσε ο εισαγγελέας στον 27χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία του 39χρονου κτηνοτρόφου. Χωρίς συνηγόρους οι δύο κατηγορούμενοι.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αλλά και δίωξη για ψευδή κατάθεση, άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου, στον 27χρονο Ρουμάνο που κατηγορείται για την δολοφονία, το βράδυ της Δευτέρας, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου, 39χρονου κτηνοτρόφου στον οποίο εργαζόταν.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη και σε 30χρονο ομοεθνή του, για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς ήταν αυτός που έδωσε στον 27χρονο την κυνηγετική καραμπίνα που ήταν και το όπλο του εγκλήματος.

Και οι δύο κατηγορούμενοι που εμφανίστηκαν, χωρίς συνηγόρους υπεράσπισης, θα απολογηθούν στον ανακριτή το μεσημέρι της Πέμπτης.



Κατά την προσαγωγή του 27χρονου Ρουμάνου στο δικαστικό μέγαρο, που έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, προκλήθηκε ένταση, ενώ η μητέρα του θύματος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο στην είσοδο του μεγάρου.

Η αποχώρηση και των δύο κατηγορουμένων έγινε από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων Ηρακλείου, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν νέες εντάσεις.

Ο 27χρονος Ρουμάνος, συνελήφθη χθες από τις Αρχές και ομολόγησε ότι είναι αυτός που εκτέλεσε τον 39χρονο κτηνοτρόφο, υποστηρίζοντας ότι είχε οικονομικές διαφορές με το θύμα και ότι τον κακομεταχειριζόταν.

