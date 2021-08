Πολιτική

Βουλή: “Καυτή” αντιπαράθεση για τις φωτιές

«Τώρα μετράμε στρέμματα, στο Μάτι μετρούσαμε φέρετρα», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Δριμεία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Διαξιφισμοί κορυφής εκτυλίχθηκαν στη Βουλή, σε πολύ υψηλούς τόνους, με θέμα τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών και τα μέτρα αποκατάστασης. «Τώρα μετράμε στρέμματα, στο Μάτι μετρούσαμε φέρετρα», τόνισε ο Πρωθυπουργός , με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τον χαρακτηρίζει «κυνικό τυμβωρύχο».

«Τα σπίτια και τα δέντρα ξαναγίνονται, θα πάρει χρόνο, θα πάρει κόπο, θα πάρει χρήμα. Οι άνθρωποι όμως δεν γυρίζουν πίσω. Και είναι η ζωή που ξαναδίνει ζωή σε όλα», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι κατά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, η προτεραιότητα της Κυβέρνησης ήταν η προστασία των ανθρώπινων ζωών. Επεσήμανε με έμφαση την αφοσίωση των Αρχών που ήταν επιφορτισμένες με την κατάσβεση των πυρκαγιών, στην προστασία χιλιάδων ανθρώπινων, και εξήρε την αυτοθυσία τους, τονίζοντας κατηγορηματικά ότι «όσα καλούμαστε να αναστήσουμε, θα τα αναστήσουμε».

Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, καταλογίζοντας του «ακέραια και απόλυτη την πολιτική ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές». Όχι μόνο για «τα λάθη και τις παραλείψεις» ή την «εγκληματική επιλογή» να πετάξει στο καλάθι έτοιμα σχέδια πρόληψης και δασοπροστασίας, όπως είπε, «αλλά κυρίως γιατί επιδείξατε όλο αυτό το διάστημα μια απίστευτη ελαφρότητα και έλλειψη κατανόησης του τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, μια πρωτοφανή απουσία συναίσθησης για την πραγματικότητα, τους κινδύνους, και το δράμα των ανθρώπων».

Δριμείες επικρίσεις από την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στην Κυβέρνηση για τις καταστροφικές πυρκαγιές, καταλογίζοντας ταυτόχρονα ευθέως πολιτικές ευθύνες προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τις αδυναμίες που εμφάνισε ο κρατικός μηχανισμός. «Απέτυχε και κατέρρευσε το δήθεν επιτελικό κράτος σας. Αποτύχατε στην ασφάλεια των πολιτών. Δεν είναι υπεύθυνη στάση το “σώζετε ανθρώπους και αδιαφορείτε για την καταστροφή καλλιεργειών, περιουσιών και δασικών εκτάσεων”», ανέφερε η Φώφη Γεννηματά.

«Τίποτε λιγότερο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την γρήγορη, άμεση και καθολική, 100% αποζημίωση για όλους τους πυρόπληκτους», υπογράμμισε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. «Καθολική αποζημίωση, σημαίνει ότι ο κάθε πυρόπληκτος θα αποζημιωθεί, για όλα, άμεσα και χωρίς κανένα εμπόδιο, από το πρώτο ζώο, τη ρίζα, το σπίτι του, είτε είναι σημαδεμένο, ασφαλισμένο είτε όχι», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να προχωρήσει και πλήρης διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο, προς τις τράπεζες, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όλων των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ζήτησε να υπάρξει μια επαναξιολόγηση της πράσινης πολιτικής και ανάπτυξης. Αναρωτήθηκε «πώς μπορεί να συνυπάρξουν οι ανεμογεννήτριες με τα πράσινα δάση», λέγοντας «πως μπορούν να συνυπάρξουν, πως μπορεί να ανέβουν στα δάση εάν δεν ανοίξουν δρόμοι, άρα δεν μπορεί βάση του Συντάγματος να υπάρξουν».

«Στο Μάτι κατέρρευσε το συγκεντρωτικό κράτος. Τώρα κατέρρευσε το επιτελικό κράτος», ανέφερε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, και πρόσθεσε ότι για την καταστροφή τότε και τώρα ευθύνεται το υπαναπτυξιακό μοντέλο, «ένα αρπακτικό καπιταλιστικό μοντέλο, από τη δεκαετία του ’50 και μετά, το οποίο χρεοκόπησε παταγωδώς το 2010 και προχωράει χρεοκοπημένο, με χρεοκοπημένους ανθρώπους και πλέον και με χρεοκοπημένη τη φύση».

