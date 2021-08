Life

Nirvana: Το “μωρό” του Nevermind τους μηνύει για παιδική πορνογραφία

Μήνυση υπέβαλε ο 30χρονος που ως μωρό έγινε παγκοσμίως γνωστό, αφού η εικόνα του ήταν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής.

Μήνυση για παιδική πορνογραφία υπέβαλε ο 30χρονος Σπένσερ Έλντεν στους Nirvana και τους διαχειριστές της περιουσίας του Kurt Cobain.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, παραβιάστηκαν ομοσπονδιακοί νόμοι των ΗΠΑ περί παιδικής πορνογραφίας και τον εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά.

Πρόκειται για τον νεαρό που ως βρέφος φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλου του θρυλικού άλμπουμ των Nirvana “Nevermind”.

Υποστηρίζει τώρα ότι, εκείνη η φωτογραφία – την οποία έχει αναπαράγει έκτοτε- ήταν παιδική πορνογραφία και πως οι κηδεμόνες του δεν είχαν συναινέσει.

Το συγκρότημα, ο φωτογράφος και οι δισκογραφικές εταιρείες «εμπορεύτηκαν σκόπιμα την φωτογραφία του Σπένσερ και εκμεταλλεύτηκαν τη σοκαριστική φύση της φωτογραφίας του για να προωθήσουν τον εαυτό τους και τη μουσική τους» ισχυρίζεται στη μήνυσή του.

Ο ενάγων, ο οποίος ήταν τεσσάρων μηνών κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας φωτογράφησης του 1991, ισχυρίζεται επίσης ότι αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε «εμπορικές σεξουαλικές πράξεις» και ότι το συγκρότημα αναίρεσε την αρχική του υπόσχεση πως δε θα φαίνονταν τα γεννητικά του όργανα στο εξώφυλλο του άλμπουμ.

Στα 25 του, ωστόσο, για δεύτερη φορά συμμετείχε σε επανάληψη της φωτογραφίας, για την οποία ισχυρίζεται πως «του φάνηκε περίεργο» να είναι γυμνός και φόρεσε σορτσάκι.

Η οικογένεια του βρέφους είχε λάβει αμοιβή 200 δολαρίων για τη βουτιά των 15 δευτερολέπτων στην πισίνα, καθώς ο πατέρας του Έλντεν ήταν φίλος του φωτογράφου.

«Η μόνιμη βλάβη που έχει υποστεί περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε ακραία και μόνιμη συναισθηματική δυσφορία με σωματικές εκδηλώσεις, παρεμβολές στη φυσιολογική ανάπτυξη και εκπαίδευση, ισόβια απώλεια εισοδηματικής ικανότητας, απώλεια προηγούμενων και μελλοντικών μισθών, παλαιότερα και μελλοντικά έξοδα για ιατρική και ψυχολογική θεραπεία, απώλεια της απόλαυσης της ζωής και άλλα που θα αποδειχθούν» αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά κατά των Nirvana, μέσω της οποίας ζητείται αποζημίωση και διαταγή να αποκόμισης οφέλους ίδιος από τις πωλήσεις του επιτυχημένου άλμπουμ.

