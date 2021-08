Life

Συγκινεί ο Mike: Σήμερα κλείνω 1 χρόνο καθαρός από τον καρκίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ανάρτηση του τραγουδιστή που ένα χρόνο τώρα είναι καλά και το μοιράζεται.

Ιδιαίτερη ημέρα είναι η σημερινή για τον Mike, αφού κλείνει έναν χρόνο που ξεπέρασε τον καρκίνο.

Ο τραγουδιστής έδωσε την δική του μάχη και κατάφερε να βγει νικητής έχοντας στο πλευρό του, τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Θέλοντας να ευχαριστήσει την οικογένεια, τους φίλους, αλλά και την σύντροφο του Έλενα Τσαγκρινού, το απόγευμα της Τετάρτης ο Mike έκανε μια συγκινητική ανάρτηση.

«Σήμερα κλείνω 1 χρόνο καθαρός από τον καρκίνο!

Αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι οι άνθρωποι που δεν με άφησαν λεπτό, είναι οι άνθρωποι που ότι ώρα και να τους έπαιρνα θα ήταν εκεί, είναι οι άνθρωποι που τους χρωστάω τα πάντα!

Μετά από 1 χρόνο λοιπόν έχω να πω, πως νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, γιατί αγκαλιάζουν την κάθε μου τρέλα και με στηρίζουν σε κάθε μου βήμα!

Να σας συστήσω την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ! 25/8/2021», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση του Mike στο fthis.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή: “Καυτή” αντιπαράθεση για τις φωτιές

Έγκλημα στην Κρήτη: Βαριές κατηγορίες για τον Ρουμάνο



Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης