Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Τόκιο: “Χάλκινος” ο Μιχαλεντζάκης στα 100 μέτρα ελεύθερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερο μετάλλιο μέσα σε μία μέρα, την πρώτη των αγωνισμάτων, πανηγυρίζει η Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο.

(φωτογραφία αρχείου)

Το δεύτερο μετάλλιό της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μετά από το χάλκινο του Πάνου Τριανταφύλλου στη σπάθη, πανηγυρίζει η Ελλάδα, καθώς ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης κατέκτησε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα ελεύθερο της κατηγορίας S8 στην κολύμβηση.

Ο 22χρονος πρωταθλητής κάλυψε την απόσταση σε 58.73 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, την ώρα που ο Αυστραλός Μπεν Πόπαμ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με επίδοση 57.37 και ο Ρώσος Αντρέι Νικολάεφ πήρε το ασημένιο με 57.69

TOKYO @Paralympics

Θερμά συγχαρητήρια στον ??Παραολυμπιονίκη των 100μ. ελεύθερο ???>? Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη ??????

Όπως και στο Ρίο, βάθρο για τον σπουδαίο κολυμβητή μας????????????

Ήμαστε εδώ, θαυμάζουμε και στηρίζουμε όλη την Ελληνική Αποστολή??#TeamHellas #Paralympics pic.twitter.com/7gS9CjDhJq — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) August 25, 2021

Μητσοτάκης: Κάνατε όλους τους Έλληνες περήφανους!

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τους παραολυμπιονίκες μας, Παναγιώτη Τριανταφύλλου και Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη:

«Θερμά συγχαρητήρια στους Παραολυμπιονίκες μας, Παναγιώτη Τριανταφύλλου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην ξιφασκία, και Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη για το χάλκινο στην κολύμβηση στα 100μ. ελεύθερο. Κάνατε όλους τους Έλληνες περήφανους!»

Θερμά συγχαρητήρια στους Παραολυμπιονίκες μας, Παναγιώτη Τριανταφύλλου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην ξιφασκία, και Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη για το χάλκινο στην κολύμβηση στα 100μ. ελεύθερο.



Κάνατε όλους τους Έλληνες περήφανους! ????

#Paralympics

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 25, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας - Πατούλης: Σύσκεψη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής

Κορονοϊός: Ανακαλούνται οι άδειες των υγειονομικών

Nirvana: Το “μωρό” του Nevermind τους μηνύει για παιδική πορνογραφία