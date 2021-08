Πολιτική

Ο Γερουσιαστής Μενέντεζ στην Αθήνα

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο γερουσιαστής των ΗΠΑ που έχει διαχρονικά υπάρξει ένθερμος υποστηρικτής της Ελλάδας.

Τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της νέας αρχιτεκτονικής συμμαχιών στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας, σηματοδοτεί η επίσκεψη του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ και η συνάντησή του με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, ξεκινώντας από τη συνάντηση που θα έχει με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη το πρωί της Πέμπτης. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη στις 9.30 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Διαχρονικός υποστηρικτής της Ελλάδας και των ελληνικών θέσεων, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, πρωτοστάτησε το 2019 μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο στην πρωτοβουλία για τον East Med Act, η οποία αποτελεί πλέον νόμο του αμερικανικού κράτους. Η πρωτοβουλία αυτή εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας των ΗΠΑ με αξιόπιστους εταίρους στην περιοχή, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ.

Τον Ιούνιο, ο Ρ. Μενέντεζ προώθησε την πρόταση για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, με την πρόταση για το νομοσχέδιο «U.S.-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act 2021» ( «Αμερικανοελληνική αμυντική και διακοινοβουλευτική συνεργασία»). Στην πρόταση αυτή – από κοινού και πάλι με τον Μ. Ρούμπιο – περιλαμβάνεται σειρά εισηγήσεων για τη στενότερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, με ευθείες αναφορές για την ανάγκη παράδοσης περισσότερων οπλικών συστημάτων, μέσω της διαδικασίας του πλεονάζοντος υλικού των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, δε, ότι το νομοσχέδιο αναγνωρίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένες στην υποστήριξη της ασφάλειας και της ευημερίας της. Διαπνέεται έτσι από την φιλοσοφία μιας αμερικανικής στρατηγικής για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ζητείται από την αμερικανική διοίκηση να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και το σχήμα συνεργασίας 3 + 1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ). To συγκεκριμένο σχήμα μπορεί να απαντήσει σε προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς πρόκειται για μια ήδη εδραιωμένη συνεργασία ανάμεσα σε χώρες που αποτελούν σταθερούς, αξιόπιστους και δημοκρατικούς εταίρους, οι οποίοι μοιράζονται την ίδια οπτική για τις προκλήσεις στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο Ρ. Μενέντεζ έχει πρωτοστατήσει στο αμερικανικό Κογκρέσο για την ανάδειξη της τουρκικής παραβατικότητας έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και στη συζήτηση για την κατοχή των ρωσικών S-400 από την Τουρκία – πραγματικότητα ασύμβατη με την ιδιότητα της συμμάχου χώρας στο ΝΑΤΟ – με την ενεργοποίηση των κυρώσεων σε βάρος της, στη βάση του νόμου CAATSA.

