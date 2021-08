Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα στον ΑΝΤ1: Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ανεμβολίαστοι (βίντεο)

Την κατάσταση στο Νοσοκομείο “Σωτηρία” περιέγραψε η διευθύντρια της 7ης Πνευνομολογικής Κλινικής. Τι είπε για την 3η δόση εμβολίου.

Για την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, τους εμβολιασμούς και τη μετάλλαξη “Δέλτα”, μίλησε η Μίνα Γκάγκα, διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείο “Σωτηρία” στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη.

«Έχουμε πολλές εισαγωγές, είναι κατειλημμένα όλα τα κρεβάτια των μονάδων, που είναι 84, δεν είναι λίγα. Και πάνω από 300 νοσηλευόμενους», είπε η κ. Γκάγκα, υπογραμμίζοντας πως «οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι».

Επεσήμανε ότι μελέτησε τα στοιχεία του αμερικανικού CDC, που δείχνουν ότι με τη μετάλλαξη “Δέλτα” το εμβόλιο είναι λιγότερο αποτελεσματικό.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί κατά της COVID-19 και ότι θα διατηρηθούν τα περιοριστικά μέτρα. «Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, για να τα καταφέρουμε», σημείωσε.

Αναγνώρισε ότι «είναι πάρα πολύ λίγοι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές».

Ερωτηθείσα σχετικά με την 3η δόση του εμβολίου κατά της COVID-19, η Μίνα Γκάγκα ανέφερε πως είναι κάτι που «θα μας το δείξουν η παρακολούθηση των κρουσμάτων και αν χρειαστεί να αλλάξει το εμβόλιο λίγο για να είναι αποτελεσματικό σε όλες τις μεταλλάξεις».

