Φωτιές: 45 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα και οι πυροσβέστες που επιχείρησαν.

Σε 45 ανήλθαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν οι δυνάμεις που διατέθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Ο.Τ.Α.

Όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 23 Αυγούστου 2021, σε δασική έκταση στην περιοχή Κάζα Αττικής συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις κυρίως για την διαβροχή της περιμέτρου, συμπεριλαμβανομένης της δύναμης που έχει διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από τη Ρουμανία, 37 πυροσβέστες με 9 οχήματα από τη Πολωνία, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής. Συνδρομή παρέχουν η ΕΛ.ΑΣ., ο Ε.Σ., εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες από ΟΤΑ.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

