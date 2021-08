Οικονομία

Πώς θα γλιτώσεις από τα τσουχτερά πρόστιμα που έρχονται στα ανασφάλιστα οχήματα

Τσουχτερά πρόστιμα θα κληθούν να πληρώσουν οι παραβάτες οδηγοί που κυκλοφορούν ανασφάλιστοι, δεν περνούν τους απαραίτητους ελέγχους ΚΤΕΟ και δεν πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας. Οι λυπητερές μάλιστα αναμένεται το επόμενο διάστημα να αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες αφού ετοιμάζεται σύστημα το οποίο θα διασταυρώνει τα στοιχεία online σε real time!.

Ακόμη και αν το έχεις στο γκαράζ δεν γλιτώνεις από τα πρόστιμα

Οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες myAuto και AuditCar που θα υλοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.) θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα οχήματα σχετικές με την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και την ασφάλιση.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες πολύ σύντομα θα δώσουν ένα τέλος στους παραβάτες οι οποίοι κινούνται ανασφάλιστοι, δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και δεν περνούν τους ελέγχους ΚΤΕΟ καθώς θα γίνεται online έλεγχος για τις παραβάσεις.

Με την πλατφόρμα myAuto οι οδηγοί έχουν άμεση πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες:

την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας

την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας

την ενεργή περίοδο της ασφάλισης

το ιστορικό KTEO στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο

τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος

τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία

τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος

την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις πληροφορίες αυτές έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας AuditCar.

Τα πρόστιμα και οι ποινικές κυρώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές και μπορούν να φτάσουν μέχρι και χρηματική ποινή 3000€ και φυλάκιση 1 έτος για ανασφάλιστους οδηγούς.

Παραμονεύει ο κίνδυνος με τα ανασφάλιστα οχήματα

Τα ανασφάλιστα οχήματα αποτελούν μάστιγα στην χώρα μας με τα ποσοστά να αγγίζουν το 10% των οχημάτων που κυκλοφορούν. Σε απόλυτους αριθμούς 650 χιλιάδες οχήματα κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Είναι μια αρνητική τάση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πέραν βέβαια των ελέγχων που πρέπει να γίνονται συνεχώς η χώρα μας χαρακτηρίζεται από έντονη έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης καθώς το να κυκλοφορεί κανείς ανασφάλιστος αποτελεί πρόβλημα κοινωνικής συμπεριφοράς.

Τα ατυχήματα αυξάνονται, οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν;

Η επιστροφή στην κανονικότητα και η μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας οχημάτων ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στον κλάδο της ασφάλειας αυτοκινήτου. Η αυξημένη κίνηση σε συνδυασμό με το άνοιγμα των νυχτερινών κέντρων το προσεχές διάστημα μπορεί να συνδυαστεί με αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει την διακοπή των τρεχουσών εκπτώσεων στα ασφάλιστρα που προσφέρουν οι ασφαλιστικές ή ακόμη και να προκαλέσει αύξηση των τιμών. Οι τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου διαφέρουν από ασφαλιστική σε ασφαλιστική ανάλογα με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν.

