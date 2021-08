Υγεία - Περιβάλλον

Εγκυμοσύνη: Τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;

Γράφει ο Βασίλης Κελλάρης, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Επιστ. Συνεργάτης Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΗΤΕΡΑ IVF & Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF.

Χωρίς αμφιβολία το καλοκαίρι προσφέρει πλήθος ευκαιριών χαλάρωσης και καλοπέρασης. Σε μία έγκυο όμως, η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλεί δυσκολίες όπως έντονη εφίδρωση, ζαλάδες, πρήξιμο στα άκρα και δυσφορία. Εμείς θα δώσουμε πολύτιμες συμβουλές και θα επισημάνουμε τι πρέπει να προσέχετε, προκειμένου να μπορείτε να απολαύσετε ξεκούραστες και χαλαρές στιγμές που να συνδυάζονται με ασφάλεια.

Ο καλοκαιρινός ήλιος προσφέρει τη χαρά της απόλυτης χαλάρωσης, τώρα όμως θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, με απόλυτο σύμμαχο το αντηλιακό σας. Οι ορμονικές μεταβολές ευνοούν την ανάπτυξη δυσχρωμιών στο δέρμα, ενώ η υψηλή θερμοκρασία είναι απαγορευτική για το έμβρυο. Επιλέξτε την έκθεσή σας τις απογευματινές ώρες, όπου η ακτινοβολία είναι αισθητά περιορισμένη. Εξάλλου, ένας βραδινός περίπατος γυμνάζει και χαλαρώνει.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των καλοκαιρινών μηνών δημιουργούν αίσθημα δυσφορίας, ενώ μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση με όλα τα δυσάρεστα συμπτώματα που συνεπάγεται (για παράδειγμα ουρολοιμώξεις). Συστήνουμε την κατανάλωση άφθονου νερού, αφεψήματα χωρίς καφεΐνη, φρούτων και λαχανικών. Ένα σπρέι νερού στην τσάντα σας μπορεί να προσφέρει άμεση αίσθηση δροσιάς. Σε εσωτερικούς χώρους το κλιματιστικό μπορεί να βοηθήσει, προσοχή όμως να έχει γίνει σωστή συντήρησή τους (καθαρισμός φίλτρων).

Το κολύμπι αποτελεί εξαίρετο μέσο άσκησης

Εάν ο μαιευτήρας σας δεν το έχει απαγορεύσει για ειδικούς λόγους, μπορεί να αποτελέσει θαυμάσιο τρόπο σωματικής τόνωσης αλλά και χαλάρωσης. Επιλέξτε καθαρές και ζεστές θάλασσες (το κρύο νερό μπορεί να προκαλέσει συσπάσεις στη μήτρα), ενώ οι πισίνες καλό είναι να αποφεύγονται. Δώστε προσοχή στη φροντίδα της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου, μιας και κατά την εγκυμοσύνη ο οργανισμός γίνεται περισσότερο επιρρεπής στις κολπίτιδες. Μετά το κολύμπι να ξεπλένεστε και να φοράτε στεγνό μαγιό. Καλό είναι επίσης να έχετε συντροφιά κοντά σας, για την περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια όπως κάποιος μυϊκός σπασμός (κράμπα).

Περιορίστε την έντονη δραστηριότητα και τις άσκοπες μετακινήσεις. Επιλέγετε ντύσιμο ελαφρύ και άνετο, με προτίμηση στα βαμβακερά ρούχα ώστε να μπορεί το δέρμα να αναπνέει και να περιορίζεται η εφίδρωση.

Μπορεί ένα γεύμα δίπλα στη θάλασσα να αποτελεί μία εικόνα άκρως συνυφασμένη με τις καλοκαιρινές διακοπές, θα πρέπει όμως να δίνεται προσοχή στην καθαριότητα του εστιατορίου. Προτιμάτε ελαφριά γεύματα και αποφύγετε τα πολλά καρυκεύματα. Φρούτα και λαχανικά, πλούσια σε νερό και βιταμίνες πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού διαιτολογίου. Προσοχή στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, μιας και ο πειρασμός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι μεγαλύτερος. Καταναλώστε ένα ποτήρι κρασί ή λίγη μπύρα 1-2 φορές την εβδομάδα, αν νιώσετε την ανάγκη.

Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια στις διακοπές σας (ιδιαίτερα στο πρώτο και τρίτο τρίμηνο) και επιλέξτε τοποθεσία με καθαρές θάλασσες, εύκολα προσβάσιμες. Καλό είναι να μην είστε απομακρυσμένη από τον τόπο διαμονής σας ή από κάποια πόλη, στην περίπτωση που χρειαστείτε γιατρό, νοσοκομείο ή φαρμακείο.

Παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί προκύπτουν, πρωταρχικό μέλημά σας είναι να ευχαριστηθείτε την περίοδο αυτή και να προσέξετε εσάς και το μωρό σας. Πέρα από όλα όμως, μια βραδινή βόλτα στην παραλία, ένα ελαφρύ γεύμα δίπλα στη θάλασσα και μία βουτιά κάτω από τον απογευματινό ήλιο, μπορούν κάλλιστα να δείξουν την ευχάριστη πλευρά της εγκυμοσύνης το καλοκαίρι.













