Άσυλο στην Ελλάδα ζητεί οικογένεια από το Αφγανιστάν

Η οκταμελής οικογένεια έφθασε στη χώρα μας το απόγευμα της Τετάρτης.

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης, 8μελής οικογένεια από το Αφγανιστάν, στο πλαίσιο της έκκλησης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της συνεννόησης των χωρών-μελών της ΕΕ για υποδοχή και φιλοξενία Αφγανών πολιτών που κινδυνεύουν, λόγω της κρίσης στη χώρα τους.

Πρόκειται για Αφγανούς πολίτες που συνεργάζονταν με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οι οποίοι έφτασαν, μέσω Μαδρίτης, στην Αθήνα όπου τους υποδέχθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πάτροκλος Γεωργιάδης και ο Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Ιωάννης Σφυράκης.

Αφού υποβλήθηκαν σε rapid test και βρέθηκαν αρνητικοί, μεταφέρθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου, όπου και κατεγράφη το αίτημά τους για χορήγηση Ασύλου το οποίο και θα εξεταστεί.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

