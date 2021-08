Κόσμος

Αφγανιστάν: αποχωρούν τα τουρκικά στρατεύματα

Μέσα στην προθεσμία αποχωρούν και οι Τούρκοι στρατιώτες από το Αφγανιστάν.

Ο τουρκικός στρατός ξεκίνησε την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, ανέφερε σήμερα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν δήλωνε για μήνες ότι θα μπορούσε να διατηρήσει μια παρουσία στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εάν της ζητηθεί μετά την κατάληψη της εξουσίας του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν.

Ωστόσο, το Reuters ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι οι Ταλιμπάν ζήτησαν από την Τουρκία τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την αναχώρηση των ξένων δυνάμεων, αλλά επέμεναν ότι ο τουρκικός στρατός θα πρέπει και αυτός να αποχωρήσει πλήρως μέχρι την προθεσμία της 31ης Αυγούστου.





