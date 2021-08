Αθλητικά

Χαλκιδική: σύλληψη προέδρου ερασιτεχνικής ομάδας

Χειροπέδες στον νεαρό που πιάστηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Για το αδίκημα της εκβίασης συνελήφθη 29χρονος πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 26χρονος ποδοσφαιριστής κατήγγειλε στο Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου ότι ο 29χρονος τον εκβίαζε για να υπογράψει έγγραφο αποδέσμευσής του από την ομάδα.

Τελικά, ο 29χρονος συνελήφθη την ώρα που παραλάμβανε 800 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

