Φουκουσίμα: Στη θάλασσα το μολυσμένο νερό από τον πυρηνικό σταθμό

Μέσω υποθαλάσσιας σήραγγας θα απορριφθούν στο ωκεανό πάνω από ένα εκατομμύριο τόνοι νερού από το κατεστραμμένο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας.

Η διαχειρίστρια εταιρία του κατεστραμμένου εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας Φουκουσίμα-Νταΐτσι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να απορρίψει στον ωκεανό περισσότερο από ένα εκατομμύριο τόνους νερού, που κρατά αποθηκευμένο, μέσω μιας υποθαλάσσιας σήραγγας.

Η ιαπωνική κυβέρνηση είχε αποφασίσει τον Απρίλιο να απορρίψει στη θάλασσα από το 2023 αυτό το νερό που προέρχεται από βροχοπτώσεις, υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες ή απαραίτητες εγχύσεις για την ψύξη της καρδιάς των πυρηνικών αντιδραστήρων που υπέστησαν τήξη μετά το τεράστιο τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011.

H Ιαπωνία είχε θέσει τέλος έτσι σε επτά χρόνια συζητήσεων για τον τρόπο με το οποίο θα μπορούσε να ξεφορτωθεί αυτούς τους σχεδόν 1,27 εκατομμύριο τόνους μολυσμένου νερού, αποθηκευμένου μέσα σε χιλιάδες δεξαμενές στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου, δίνοντας την υπόσχεση ότι προηγουμένως το νερό θα υποβληθεί σε επεξεργασία και ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε αυτό να μην κηλιδώσει τη φήμη της περιοχής.

Το νερό που θα απορριφθεί στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, φιλτραρίστηκε επανειλημμένα για να αποβάλει τις περισσότερες ραδιενεργές ουσίες του (ραδιονουκλεΐδια) αλλά όχι το τρίτιο, το οποίο δεν μπορεί να απορριφθεί με τις υφιστάμενες τεχνικές.

Την λύση αυτή αμφισβητούν ιδιαίτερα οι ψαράδες και οι γεωργοί της Φουκουσίμα, που φοβούνται ότι έτσι θα πληγεί ακόμη περισσότερο η εικόνα των προϊόντων τους στους καταναλωτές.

Το νερό θα μεταφερθεί μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού διαμέτρου 2,5 μ. που θα προχωρήσει σχεδόν ένα χιλιόμετρο μέσα στον ωκεανό, ανακοίνωσε σήμερα η Tepco, η διαχειρίστρια του εργοστασίου, διευκρινίζοντας ότι η κατασκευή αυτή αναμένεται να αρχίσει έως τον προσεχή Μάρτιο.

Η χρήση ενός τέτοιου μηχανισμού αναμένεται να αποτρέψει το νερό να επιστρέψει προς την ακτή, εκτίμησε ο Ακίρα Όνο, διευθυντής της θυγατρικής της Tepco αρμόδιας για την αποξήλωση του πυρηνικού σταθμού, που ανακοίνωσε επίσης ότι θέλει να «εξηγήσει λεπτομερώς τα μέτρα ασφαλείας» και αυτά που λαμβάνονται «για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στη φήμη» της αλιείας και άλλων δραστηριοτήτων της περιοχής.

Σε ανακοίνωση, η Tepco δηλώνει έτοιμη να πληρώσει αποζημιώσεις για τα περιβαλλοντικά αδικήματα που προκάλεσε η ρίψη του νερού.

Η διαχειρίστρια εταιρία δήλωσε επίσης ότι είναι ανοικτή σε επιθεωρήσεις από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), η οποία τον Απρίλιο χαιρέτισε την απόφαση της ιαπωνικής κυβέρνησης να απορρίψει το νερό στη θάλασσα.

Από το 2020, εμπειρογνώμονες εντεταλμένοι από την κυβέρνηση είχαν συστήσει αυτή τη λύση, μια πρακτική που ήδη υπάρχει στην Ιαπωνία όπως και στο εξωτερικό για εν λειτουργία πυρηνικές εγκαταστάσεις.

