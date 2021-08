Life

Κορονοϊός - Εμβολιασμός: Το viral βίντεο της Φίνος Φιλμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού κατά της COVID-19, με ατάκες από παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

«Καλημέρα και με την ευχή … να πάτε!», ήταν το μήνυμα που συνόδευε το βίντεο που ανήρτησε η Φίνος Φιλμ στο Facebook, με ατάκες από αγαπημένες ταινίες, για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Δείτε το βίντεο που περιέχει σκηνές από τις ταινίες «Γοργόνες και Μάγκες», «Τα Κίτρινα Γάντια», «Η Ωραία του Κουρέα», «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο», «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», «Ο Γόης», «Η Κυρά μας η Μαμμή», «Ο Ατσίδας», «Δεσποινίς Διευθυντής», «Η Γυναίκα μου Τρελλάθηκε» και «Μια Τρελλή Τρελλή Οικογένεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κρήτη: Βαριές κατηγορίες για τον Ρουμάνο

Άσυλο στην Ελλάδα ζητεί οικογένεια από το Αφγανιστάν

Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Κορίνθιανς για Βιτάλ (βίντεο)