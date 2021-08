Παράξενα

Γερμανία: Viral οι αστυνομικοί που… μπήκαν στο χορό (βίντεο)

Δύο αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στη Γερμανία, μπήκαν σε χορευτικό σκηνικό και έκαναν «πάταγο» στο ίντερνετ.

Αστυνομικοί που έκαναν καθημερινή περιπολία στο κέντρο γερμανικής πόλης χόρεψαν και το βίντεο έγινε viral, αφού μέσω της πλατφόρμας Tiktok είχε 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες ώρες.

Και όπως είναι φυσικό, έγιναν οι διασημότεροι αστυνομικοί της χώρας.

Αφηγούμενος το χορό του, που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο αστυνομικός είπε πως «χόρευαν σάλσα και μπατσάτα» μια παρέα, όταν τους είπε πως:

«χόρευα κι εγώ, αλλά με περισσότερη ένταση» και του είπαν: «ναι, σίγουρα..», αμφισβητώντας τον.

Η συνάδελφός του όμως, γύρισε και του είπε: «πάμε μαζί» κι έτσι χόρεψαν μαζί με τους χορευτές που έκαναν την παράσταση.

«Ξαφνικά ο κόσμος στάθηκε κι ενώ τα εστιατόρια ήταν σχετικά γεμάτα, βγήκαν τα τηλέφωνα κι άρχιζαν να μας τραβάνε, δεν το περιμέναμε», περιγράφει ο αστυνομικός, που έγινε διάσημος.

Όπως λέει πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας της περιοχής είναι χαρούμενος, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. «Πάντα υπάρχει κάτι ανθρώπινο κάτω από τη στολή κι αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Και ναι, πήρε την έγκριση πολλών από εμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου σχολιάζοντας το περιστατικό.

