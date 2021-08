Κοινωνία

Λαχτάρησαν Πάιατ και Μενέντεζ: Δέντρο κατέρρευσε στο εστιατόριο που δειπνούσαν

Αρκετοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν αρχικά ότι επρόκειτο για επίθεση, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Τρόμο προκάλεσε η πτώση δέντρου σε αυλή εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Το δέντρο έπεσε λόγω του βάρους του σε εστιατόριο κοντά στη Μητρόπολη, στο οποίο δειπνούσαν την ώρα εκείνη ο Πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ και ο Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας.

Το θετικό είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ το προσωπικό του εστιατορίου έσπευσε να απομακρύνει τον κόσμο από το σημείο.

