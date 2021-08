Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης βάζουν τέλος στις ρευματοκλοπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάζουν τέλος στο φαινόμενο των ρευματοκλοπών. Η απόφαση της ΡΑΕ.

Οι έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάζουν τέλος στο φαινόμενο των ρευματοκλοπών, οι οποίες εικοσαπλασιάστηκαν την προηγούμενη 15ετία.



Παρά το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι η ύφεση λόγω πανδημίας την περίοδο 2020 - 2021 μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην προσπάθεια μείωσης των ρευματοκλοπών, εντούτοις η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εκτιμά ότι «η ευρείας κλίμακας αντικατάσταση μετρητών τελικής κατανάλωσης με ευφυείς μετρητές αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στον εντοπισμό και στην άρση ρευματοκλοπών που πραγματοποιούνται με παρέμβαση στον μετρητή και γενικότερα σε ενεργές παροχές».

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία εγκρίθηκαν τα ρυθμιζόμενα έσοδα του Διαχειριστή του Δικτύου για την περίοδο 2021 - 2024, απόφαση που ελήφθη ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία πώλησης του 49 % των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ από την μητρική ΔΕΗ.

Η ΡΑΕ θέτει, επίσης, οικονομικά κίνητρα / αντικίνητρα στον ΔΕΔΔΗΕ που συνδέονται με τα αποτελέσματα στη μάχη για τον περιορισμό των ρευματοκλοπών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση, οι "μη τεχνικές απώλειες" του δικτύου, δηλαδή οι ρευματοκλοπές, εμφανίζουν αύξηση από 0,2% (2003-2004) σε 1,1% (2011-2013), 3,9% (2015-2016) και 4,4% (2018-2019).

Σύμφωνα με την ΡΑΕ, με βάση το πρόγραμμα αντικατάστασης μετρητών που έχει προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ (έναρξη πρακτικά το 2022, ολοκλήρωση το 2030) προβλέπεται ότι οι ρευματοκλοπές θα υποχωρήσουν στα επίπεδα του 2003-2004 (0,2%) το 2031. Ενώ οι συνολικές απώλειες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που δεν οφείλονται σε κλοπή αλλά σε τεχνικές παραμέτρους) θα μειώνονται κατά μέσο όρο με ρυθμό 5,1% την περίοδο 2020- 2031.

Σύμφωνα με την απόφαση το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ διαμορφώνεται σε 776 εκατ. Ευρώ για φέτος, 781 εκατ. το 2022 και το 2023 και σε 804 εκατ. το 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαχτάρησαν Πάιατ και Μενέντεζ: Δέντρο κατέρρευσε στο εστιατόριο που δειπνούσαν

Αφγανιστάν: Φόβοι για τρομοκρατική ενέργεια από τον ISIS στην Καμπούλ

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Πέμπτη σε 143 σημεία της χώρας