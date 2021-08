Κοινωνία

Γλυφάδα: απολογείται το μοντέλο με την κοκαΐνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 31χρονη συνελήφθη το περασμένο Σάββατο μετά από έρευνα των αστυνομικών, καθώς εντοπίστηκαν 35 γραμμάρια κοκαΐνης σε φιξάκια στο αμάξι της.

Σήμερα απολογείται, μετά την προθεσμία που ζήτησε και πήρε, το 31χρονο μοντέλο που συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Γλυφάδα με ναρκωτικά.

Η 31χρονη συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην περιοχή της Γλυφάδας μετά από έρευνα των αστυνομικών, καθώς εντοπίστηκαν 35 γραμμάρια κοκαΐνης σε φιξάκια κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου της.

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τίποτα για την κοκαΐνη και δεν μπορεί να εξηγήσει πως βρέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες.

Ο δικηγόρος της, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, έκανε λόγο για «κατασκευασμένη υπόθεση»: «Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η κατηγορία είναι κατασκευασμένη και δηλώνει και είναι αθώα. Θα αποδειχθεί από την ανάκριση ότι όλη αυτή η υπόθεση έχει κατασκευαστεί από εχθρική πλευρά, αρκετές πλευρές ήθελαν την συγκεκριμένη εντολέα μου να έχει αυτήν την κατηγορία εις βάρος της και για αυτό το λόγο υπάρχουν και προειδοποιητικά μηνύματα ένα-ενάμιση μήνα πριν ότι θα καταστραφεί η ζωή της θα καταστραφεί το παιδί της και η ίδια».

Ειδήσεις σήμερα:

Λαχτάρησαν Πάιατ και Μενέντεζ: Δέντρο κατέρρευσε στο εστιατόριο που δειπνούσαν

Αφγανιστάν: Φόβοι για τρομοκρατική ενέργεια από τον ISIS στην Καμπούλ

Κύπελλο Γερμανίας - Μπάγερν Μονάχου: Έβαλε μια ντουζίνα γκολ