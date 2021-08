Οικονομία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ξεκίνησαν οι πληρωμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι πάνε... ταμείο σήμερα. Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών.



Σήμερα Πέμπτη 26 Αυγούστου, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Αύριο Παρασκευή 27 Αυγούστου, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).



Την Δευτέρα 30 Αυγούστου, θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Οι πληρωμές ξεκίνησαν χθες όπου καταβλήθηκαν 504,9 εκατ. ευρώ σε 1.075.294 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: απολογείται το μοντέλο με την κοκαΐνη

Μενέντεζ: η σημασία της επίσκεψής του στην Ελλάδα

Αφγανιστάν: Φόβοι για τρομοκρατική ενέργεια από τον ISIS στην Καμπούλ